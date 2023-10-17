美国宇航局考虑削减哈勃和钱德拉望远镜以满足预算缺口

据报道，美国宇航局正在考虑削减哈勃太空望远镜和钱德拉 X 射线天文台的规模，这两个著名的太空望远镜多年来为我们了解宇宙做出了重大贡献。 美国宇航局天体物理学部门主任马克·克拉平在最近的一次演讲中表示，为了为美国宇航局的新项目分配资金，可能有必要削减开支。

下一财年的拟议预算低于天体物理学部门1.56亿美元的要求。 克莱平没有提供有关削减程度或其对正在进行的项目的影响的具体细节。 不过，他提到预算的减少将影响扩展任务中的任务，即钱德拉和哈勃。

尽管存在潜在的削减，两台望远镜目前仍在运行。 此外，还有计划提高哈勃的轨道以延长其寿命。 包括 SpaceX 在内的多个财团已提交了在近地轨道上推进观测站的提案。 由于大气阻力，哈勃的轨道逐渐减小，但正在努力抵消这种影响。

NASA 强调了哈勃作为 2021 年发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜关键合作伙伴的重要性。韦伯专门从事深红外观测，而哈勃则提供高清红外和视觉观测。 由于韦伯的地位较高且成本不断上升，韦伯的发展对前几年的天体物理学预算产生了重大影响。

相比之下，1999 年发射的钱德拉卫星还没有像哈勃望远镜那样接受过维修访问。 克莱平承认，钱德拉面临着运营挑战，特别是绝缘影响其维持 X 射线观测所需温度的能力。

哈勃和钱德拉可能削减的拟议节省资金将重新用于即将到来的任务，例如计划于 2027 年发射的南希·格雷斯·罗马太空望远镜。罗马将专注于研究遥远宇宙中的高能事件，利用其大型调查仪器捕捉快速的天体现象。

这些潜在的减少可能会在未来几年接受进一步的评估，预计将于 2024 年 XNUMX 月左右进行审查，以确定是否延长哈勃和钱德拉的任务。 鉴于美国宇航局的预期削减，美国宇航局和欧洲航天局（ESA）对哈勃望远镜的最终预算分配仍不清楚。

来源：

– 太空新闻