小行星阿波菲斯：近距离接触洞察

在一场激动人心的宇宙事件中，天文学家热切地等待着即将与小行星阿波菲斯的交会，阿波菲斯是一颗与帝国大厦大小相当的太空岩石。 这个天体即将在距离地球仅 20,000 英里的范围内经过，这标志着如此大的天体前所未有的近距离接近。 虽然阿波菲斯最初被视为一种威胁，但经过精细观察证实，至少在下个世纪内不会立即发生碰撞风险。

领导这项任务的亚利桑那大学科学家团队旨在详细研究阿波菲斯，并收集有关行星形成的宝贵见解。 他们的研究不仅有助于我们了解早期太阳系，而且有助于制定防御策略，以防止小行星对地球的潜在影响。

负责这一关键任务的航天器是著名的 OSIRIS-APEX，以前称为 OSIRIS-REx。 它由 NASA 于 2016 年发射，经过重新设计，可在阿波菲斯近距离飞越期间捕获高分辨率图像和数据。 凭借之前从不同小行星收集土壤样本的成功经验，OSIRIS-APEX 已经具备了充分的能力来揭开阿波菲斯椭圆形花生状结构中隐藏的秘密。

13 年 2029 月 XNUMX 日，阿波菲斯将最接近地球，肉眼可见数小时。 虽然这一景象在视觉上可能并不壮观，但毫无疑问，这将是一个令人着迷的时刻，因为阿波菲斯看起来像非洲和欧洲夜空中反射阳光的一个闪闪发光的点。

阿波菲斯的重要性不仅在于它的稀有性，还在于它对我们了解太阳系和地球防御的潜在影响。 与阿波菲斯的近距离接触提供了深入了解近地小行星的成分、密度和轨道行为的机会。 这些知识对于保护我们的星球免受未来潜在影响和制定有效的小行星偏转策略至关重要。

常见问题解答：

问：小行星阿波菲斯有多大？

答：小行星阿波菲斯直径约为 1,110 英尺（340 米），大致相当于帝国大厦的大小。

问：阿波菲斯距离地球有多近？

答：阿波菲斯将经过距地球仅 20,000 英里的范围，这标志着现代历史上最接近该尺寸物体的一次。

问：OSIRIS-APEX 任务的目的是什么？

答：OSIRIS-APEX任务旨在观察和分析与阿波菲斯的近距离接触，收集有价值的数据和图像，以增强我们对近地小行星的了解，并为行星防御战略做出贡献。

来源：

– 美国宇航局： https://www.nasa.gov

– 亚利桑那大学： https://www.arizona.edu