探索可能性：NASA 成功进行 LOFTID 航天器飞行测试

美国宇航局进行的一项开创性的飞行测试为太空探索开启了新的可能性。 充气减速器（LOFTID）的近地轨道飞行测试证明了被称为高超音速充气气动减速器（HIAD）航空壳的充气隔热罩的可行性。 这项创新技术可以为大型航天器安全地穿越各种天体的大气层铺平道路，包括火星、金星，甚至土星的卫星泰坦。

LOFTID 于 10 年 2022 月 18,000 日使用联合发射联盟 (ULA) Atlas V 火箭成功发射。 重返地球大气层后，航天器的速度达到了 2,700 英里/小时以上，温度接近 XNUMX°F，然后轻轻落入太平洋。

NASA 总部技术演示任务 (TDM) 项目主任 Trudy Kortes 强调了这一成就的重要性：“大直径航空航天弹使我们能够向有大气层的行星表面运送关键的支持硬件，甚至可能运送机组人员。 这种能力对于国家扩大人类和机器人探索整个太阳系的雄心至关重要。”

NASA 十多年来一直投资于 HIAD 技术的开发，在 LOFTID 任务之前进行了两次较小的亚轨道飞行测试。 该机构目前正在探索 HIAD 的未来应用，包括与商业公司合作开发小型卫星、航空捕获和地月有效载荷的再入技术。

LOFTID 项目经理 Joe Del Corso 对任务结果表示满意，他表示：“这对我们来说是一次重要活动，简短的回答是：非常成功。 我们对 LOFTID 的评估最后得出了这项技术可能为深空探索提供帮助的承诺。”

由于 LOFTID 演示的成功，NASA 宣布在 Tipping Point 计划下与 ULA 合作开发更大的 12 米 HIAD 航空壳。 这种新的航空外壳将用于从近地轨道回收 ULA 的 Vulcan 发动机以供重复使用。

LOFTID 任务展示了 HIAD 技术在实现安全高效的太空探索方面的弹性和潜力。 凭借这一成就，美国宇航局距离解开宇宙之谜并将我们的存在扩展到地球之外又近了一步。

常见问题解答

什么是LOFTID？

LOFTID 代表充气减速器的低地球轨道飞行测试。 它是美国宇航局开发的一艘航天器，用于测试充气隔热罩（称为高超音速充气气动减速器（HIAD）航空壳）的可行性。

为什么 HIAD 技术很重要？

HIAD 技术对于大型航天器安全下降穿过火星、金星和土星卫星泰坦等天体的大气层至关重要。 它能够将关键的支持硬件甚至可能的人员运送到有大气层的行星表面。

HIAD技术未来的应用领域有哪些？

NASA 正在研究 HIAD 技术的未来应用，包括与商业公司合作开发小型卫星、航空捕获和地月有效载荷的再入技术。

LOFTID 任务的结果是什么？

LOFTID 任务非常成功，展示了 HIAD 技术在赋能深空探索方面的前景。 该航天器在重新进入地球大气层后，经历了极端条件但没有损坏，展示了 HIAD 防护罩的弹性。