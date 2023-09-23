NASA 的 OSIRIS-REx 太空舱成功将小行星样本带回地球

美国宇航局的奥西里斯-雷克斯航天器携带着从小行星表面采集的岩石材料样本，完成了返回地球的旅程。 周日，太空舱在大气层中猛烈地坠落，并通过降落伞成功降落在犹他州沙漠。

这艘航天器由洛克希德·马丁公司设计和建造，释放了样本返回舱进行最终下降，无需调整其飞行路径。 预计准确的着陆地点是美国军方的犹他州测试和训练场。

OSIRIS-REx 任务是美国宇航局和亚利桑那大学之间的合作项目，是有史以来第三次将小行星样本带回地球的任务。 这也是收集到的最大样本，估计重 250 克。 日本宇宙航空研究开发机构此前的任务也带回了小行星样本。

该太空舱包含从贝努收集的材料，贝努是一颗富含碳的小行星，每六年经过相对较近的地球。 Bennu 的直径仅为 1,600 英尺，提供了有关早期太阳系和地球起源的宝贵信息。 科学家认为它可能含有生命发育所必需的有机分子。

OSIRIS-REx 于 2016 年发射，并于 2018 年抵达贝努。在绕小行星运行两年后，该航天器于 2020 年 XNUMX 月成功地从小行星表面收集了样本。该样本现在将在犹他州测试场的“洁净室”中进行检查在被运送到美国宇航局约翰逊航天中心之前。

OSIRIS-REx 任务的成功使我们更加了解像地球这样的岩石行星的起源和演化。 这次和之前的小行星样本返回任务收集的数据将为我们太阳系的形成提供有价值的见解。

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–美国宇航局

–亚利桑那大学