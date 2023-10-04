美国宇航局的第一个小行星样本终于登陆地球

经过七年的等待，美国宇航局的第一个小行星样本终于返回地球。 奥西里斯-雷克斯太空探测器于 2016 年发射，成功降落在小行星贝努 (Bennu) 上，并从其表面收集了约 3.86 盎司的灰尘。 探测器的旅程跨越了 XNUMX 亿英里，最终在犹他州沙漠着陆。

当最初的盖子打开时，美国宇航局在奥西里斯-雷克斯科学罐的航空电子设备甲板上发现了黑色灰尘和碎片。 这些碎片预计将为了解可能威胁地球的小行星类型提供宝贵的见解。

装有小行星样本的太空舱从超过 67,000 英里的高度释放，并经历了穿过地球大气层的猛烈下降，达到每小时超过 27,000 英里的速度。 两个降落伞的目的是减缓下降速度，但主降落伞的部署高度高于预期。

定于 11 月 XNUMX 日举行新闻发布会，届时大部分样本将向公众公布。 对这颗小行星的分析预计将增强对太阳系形成和地球宜居性的科学认识。 大部分样本将被保存以供将来研究，其中一部分将立即用于实验，还有一些将被送往日本和加拿大的任务伙伴。

像贝努这样的小行星被认为是由早期太阳系的原始材料组成的，提供了有关其形成和演化的宝贵信息。 具体来说，贝努被认为含有锁定在矿物质中的碳和水分子。 在探测器与其表面接触过程中发现的其出乎意料的低密度引起了科学家的兴趣。 尽管贝努与地球相撞的可能性很小，但了解其成分对于未来的考虑很有价值。

来源：

– NASA（未提供 URL）

– Osiris-Rex 项目执行官 Melissa Morris