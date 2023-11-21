深空光通信实现激光数据传输里程碑

美国宇航局 (NASA) 开发的深空光通信 (DSOC) 系统取得了重大突破，利用激光技术成功地将数据传输到了 10 万英里的远距离。 这一成就标志着有史以来最远的光通信演示，超过了月球和地球之间的距离 40 倍。

DSOC 实验于 14 月 XNUMX 日进行，利用近红外激光对数据进行编码并将数据传输到加利福尼亚州圣地亚哥县加州理工学院帕洛玛天文台的海尔望远镜。 这种尖端激光通信系统安装在最近发射的 Psyche 航天器上，旨在在两年的技术演示阶段将高带宽测试数据发送回地球。

DSOC 和 Psyche 由 NASA 位于南加州的喷气推进实验室管理，正在为太空通信的进步铺平道路。 DSOC 仪器能够发送和接收近红外信号，锁定从加州赖特伍德附近喷气推进实验室桌山设施光通信望远镜实验室传输的强大上行激光信标。

这一重要的里程碑被 NASA 称为“第一缕曙光”，标志着 Psyche 上的飞行激光收发器与地面资产的成功协调。 该收发器与自动化系统一起调整激光束的指向，从而实现帕洛马和桌山设施之间的高效数据传输。

NASA 总部技术演示总监 Trudy Kortes 强调了实现这一里程碑的重要性，并表示它为高数据速率通信的未来进步铺平了道路。 这些进步将使科学信息、高清图像甚至流媒体视频的传输成为可能，以支持人类探索火星。

通过上行链路和下行链路激光器成功传输测试数据（称为“关闭链路”）是该实验的主要目标。 虽然 DSOC 和 Psyche 团队承认未来面临的挑战，但他们已经以决心和协作踏上了这一开创性的旅程。

常见问题解答：

问：什么是DSOC？

答：DSOC 代表 Deep Space Optical Communications，是 NASA 开发的激光太空通信系统。

问：DSOC 取得了哪些成就？

答：DSOC 成功通过激光传输数据，距离达 10 万英里，超越了之前的光通信记录。

问：DSOC 的目的是什么？

答：DSOC 旨在演示深空任务的高带宽数据传输，为未来的太空探索提供先进的通信能力。

问：DSOC 安装在哪里？

答：DSOC 安装在 Psyche 航天器上，该航天器的任务是前往火星和木星之间的主要小行星带。

问：DSOC未来的目标是什么？

答：DSOC 的未来目标包括开发更高数据速率的通信，用于发送科学信息、高清图像和流视频，以支持人类火星任务。