美国首个小行星样本将在美国宇航局约翰逊航天中心揭晓

作为 OSIRIS-REx 任务的一部分，美国宇航局约翰逊航天中心将于 11 月 XNUMX 日公布美国首个小行星样本。 该样本将从近地小行星贝努采集，预计将为太阳系的形成和地球生命的起源提供有价值的见解。

OSIRIS-REx 航天器于 2016 年发射，目的是研究贝努并收集其表面材料样本。 2020 年 250 月，航天器成功收集了约 24 克物质并运回地球。 该任务的最后阶段将于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日结束，届时装有贝努样本的太空舱将被释放并降落在犹他州沙漠。

在揭幕仪式上，NASA 的 OSIRIS-REx 科学团队将分享对该样本的初步分析。 一旦样本安全抵达地球并着陆，美国宇航局专家将在太空舱内收集小行星上的岩石和尘埃。 这些样本随后将在美国宇航局约翰逊的原始管理设施中进行检查，以进行进一步分析。

OSIRIS-REx 样本管理实验室由 NASA 建立，负责管理向全世界科学家分发样本。 对这些样本进行的研究旨在增强我们对地球和太阳系形成的了解，并调查可能有助于地球生命发展的有机化合物的起源。 此外，随着技术随着时间的推移不断改进，部分样本将保留用于未来的研究。

约翰逊航天中心拥有世界上最大的天体材料收藏，包括来自小行星、彗星、火星、月球、太阳，甚至来自其他恒星的尘埃的样本。 科学家利用这些藏品对行星材料和太空环境进行研究，进一步增进我们对太阳系及其他地区的了解。

来源：

–美国宇航局

– 奥西里斯-雷克斯任务