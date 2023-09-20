美国宇航局的火星直升机在红色星球上创下了新的高度记录

美国宇航局的火星直升机“聪明号”在这颗红色星球上创造了新的飞行记录。 在第 59 次飞行中，“匠心号”的高度达到了 20 米，比之前的记录高了 6 米。

美国宇航局喷气推进实验室（JPL）宣布了“独创号”的最新成就，该实验室正在监督这项任务，毅力号火星车也参与其中。 这次飞行的主要目的是推动“独创”号创造新的高度记录，它降落在起飞地点的同一地点。

自 2021 年 3 月首飞以来，Ingenuity 取得了重大进展。 首次飞行时，它在距离火星表面39.1米处盘旋了169.5秒，证明了它可以在火星稀薄的大气层中实现动力飞行。 在随后的飞行中，Ingenuity 在空中停留了长达 709 秒，飞行距离长达 15 米，速度高达 6.5 英里/小时（XNUMX 米/秒）。

Ingenuity的表现超出了预期，直升机协助毅力号火星车捕捉空中镜头，用于杰泽罗陨石坑的路线规划。 此外，Ingenuity 还通过从各种技术问题中恢复过来，展示了其韧性。

美国宇航局计划利用从“独创性”获得的知识来开发更先进版本的直升机，用于未来的火星任务，甚至可能用于红色星球以外的任务。

来源：

– NASA 喷气推进实验室 (JPL)