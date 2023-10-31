美国宇航局的 X 射线太空望远镜取得了一项非凡的发现，揭示了太空中迷人的手形结构的磁场“骨骼”。 这只被称为 MSH 15-52 的幽灵宇宙手继续引起科学家们的兴趣，因为它的手掌中散发着充满能量的物质和反物质粒子。

位于星云“手掌”底部的脉冲星 PSR B1509-58 于 2001 年首次被 NASA 钱德拉 X 射线天文台观测到。MSH 15-52 与地球之间的距离达到惊人的 16,000 光年。

斯坦福大学的罗杰·罗马尼 (Roger Romani) 和他的团队最近进行的开创性研究利用了美国宇航局最新的 X 射线望远镜成像 X 射线偏振探测器 (IXPE)。 在 17 天的时间里，IXPE 密切监测 MSH 15-52，对其磁场提供了前所未有的见解。

通过分析产生 X 射线的带电粒子及其沿磁场的传播，研究人员对星云的结构有了更深入的了解。 磁场决定 X 射线电场的方向，从而产生科学家所说的 X 射线偏振。

令人惊讶的是，在 MSH 15-52 中观察到的偏振程度超过了理论研究预测的最大水平。 这些强烈的极化水平表明脉冲星风星云的某些区域存在高度一致且笔直的磁场，这意味着湍流最小。

结合钱德拉和 IXPE 的数据，天文学家正在拼凑脉冲星的粒子注入和环境塑造之谜。 X 射线数据辅以暗能量相机的红外数据，可以全面了解 MSH 15-52。

该研究的合著者 Josephine Wong 强调了 X 射线在揭示隐藏信息方面的变革潜力。 就像医学诊断中的 X 射线一样，太空中的 X 射线提供了观察宇宙的独特视角。

MSH 15-52 最有趣的特征之一是强烈的 X 射线射向其“手腕”。 由于磁场错综复杂，该混沌区域的极化程度较低。 然而，当射流接近其终端时，随着磁场线变直并变得更加均匀，极化显着增加。

了解脉冲星周围高能物质和反物质粒子的生命史，可以为了解脉冲星作为粒子加速器的作用提供有价值的见解。 MSH 15-52 中的发现揭示了这些宇宙现象中令人着迷的机制。

常见问题

1. 什么是MSH 15-52？

MSH 15-52 是太空中一个引人注目的手形结构，其特征是充满能量的物质和反物质粒子的羽流。

2. MSH 15-52 距离地球有多远？

MSH 15-52 距离地球约 16,000 光年。

3. NASA是如何研究MSH 15-52的？

NASA 利用其最新的 X 射线望远镜成像 X 射线偏振探测器 (IXPE) 对 MSH 15-52 进行了为期 17 天的密切监测，并收集有关其磁场的重要数据。

4.什么是X射线偏振？

X射线偏振是指X射线电场的方向，它由X射线源的磁场决定。

5. MSH 15-52 中强烈的 X 射线喷射有什么意义？

MSH 15-52 中的强烈 X 射线射流为脉冲星的粒子注入和环境塑造过程提供了宝贵的见解。