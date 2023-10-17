美国宇航局警告日冕物质抛射对地球的潜在影响

美国国家航空航天局 (NASA) 发出警告称，最近一次太阳事件引起的日冕物质抛射 (CME) 可能会在未来几天影响地球。 3467 月 16 日，太阳黑子 ARXNUMX 见证了一次磁丝喷发，向太空释放出一股能量。 虽然日冕物质抛射并未与地球发生直接碰撞，但由于其轨道，它仍可能产生影响。

太阳黑子是太阳光球层上的暂时现象，其特点是温度较低和磁场活动强烈。 磁丝是磁能集中的区域，连接这些太阳黑子。 磁丝的喷发会导致日冕物质抛射，这是太阳风和磁场的大规模爆发，上升到日冕上方或释放到太空中。

NASA 的最新模型表明，太阳黑子 AR3467 喷发产生的日冕物质抛射可能会在 19 月 1 日对地球造成短暂的打击，从而可能导致一场小型的 G1 级地磁风暴。 GXNUMX 级风暴被认为是轻微的，但仍然会造成卫星通信中断、电网轻微波动以及在高纬度地区出现美丽的极光。

虽然这种偏离目标的日冕物质抛射并不是引起重大关注的原因，但美国宇航局强调定期监测太阳活动的重要性。 他们利用太阳观测站网络持续监测太阳，研究从太阳外层大气到其湍流表面的各种现象。 他们还使用磁力和日震仪器深入研究太阳的内部。 太阳动力学观测站、日地关系观测站、界面区域成像摄谱仪等任务是正在进行的太阳监视的一部分。

来源：NASA（未提供 URL）