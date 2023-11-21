美国宇航局的欧罗巴快艇太空探测器：邀请地球人在太空留下印记

美国宇航局正准备利用即将推出的木卫二快艇太空探测器，对木星的卫星木卫二执行一项非凡的任务。 这项雄心勃勃的努力旨在探索和调查月球是否适合生命生存。 令人兴奋的是，美国宇航局为世界各地的人们提供了一个参与这一历史性旅程的机会，将他们的名字刻在微芯片上，并带上飞船。

纵观其传奇的历史，美国宇航局经常通过邀请公众将他们的名字送入太空来吸引公众。 这一传统旨在培养公众支持，在地球人与宇宙奇迹之间培养了强烈的联系感。 从命名漫游车到传​​输手写签名，美国宇航局不断寻找创造性的方法让人们参与他们的天体探索。

就欧罗巴快艇而言，美国宇航局邀请个人将自己的名字添加到探测器随附的微芯片上。 当飞船接近木卫二时，它将深入研究这颗卫星的奥秘，仔细寻找其表面下隐藏海洋的迹象。 此外，该任务还试图为未来的探索任务确定一个潜在的着陆点。

迄今为止，已有超过 840,000 个名字被提交以纳入 Europa Clipper 的微芯片中，这证明了公众对太空探索的非凡兴趣。 此外，该航天器还将携带美国桂冠诗人阿达·利蒙创作的一首题为“赞美神秘：一首献给欧罗巴的诗”的诗，向我们液体起源的神秘本质致敬。

欧罗巴快艇计划于明年 XNUMX 月发射，这标志着它穿越火星和地球然后到达木星的旅程的开始。 该探测器计划花费数年时间观测木卫二，探索其面向木星的侧面和远端。 最终，欧罗巴快船的任务将以戏剧性地撞上木星的另一颗卫星木卫三而结束。

这一努力证明了美国宇航局致力于促进公众参与和对宇宙的好奇心。 通过允许人们在欧罗巴快艇上留下自己的印记，美国宇航局正在将本来是一个孤独的太空探测器变成一艘代表人类探索集体精神的宇宙飞船。

常见问题

1.我怎样才能参与这个任务？

要参与，只需在 31 月 XNUMX 日之前访问 europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ 并将您的名字添加到航天器的微芯片中。

2. 提交姓名的数量有限制吗？

不，没有限制。 美国宇航局欢迎尽可能多的名字被包含在微芯片上。

3. 提交姓名后我会收到确认信息吗？

虽然 NASA 不提供个人确认信息，但请放心，您的名字将包含在微芯片上。

4. 欧罗巴快船预计什么时候抵达欧罗巴？

如果一切顺利，航天器将在发射后大约五年内进入木星轨道。

5. 欧罗巴快船任务结束后会发生什么？

该航天器计划撞向木星的另一颗卫星木卫三。