美国宇航局展示了深空激光通信的潜力

美国宇航局最近取得了一项突破性的发现，展示了激光技术在从月球以外向地球传输数据方面的潜力。 这一重大成就为升级天基通信系统开辟了新的可能性。 这次成功的测试于 14 月 XNUMX 日进行，使用的是 NASA 的 Psyche 航天器，该航天器最近开始执行探索小行星的任务。 该航天器配备了名为 DSOC 的实验性光通信系统，能够使用近红外激光将数据传输回地球。

该测试是在 Psyche 距离地球约 10 万英里时进行的，这个距离大约是月球与地球之间距离的 40 倍。 据美国宇航局称，这一成就标志着有史以来最远的光通信演示。

DSOC 技术通过从加利福尼亚州的天文台发射激光信标来发挥作用。 然后，心灵飞船将自身与信标对齐，使其收发器能够将下行链路激光引导到另一个能够解码地球上信号的天文台。 使用这种方法，Psyche 发送光粒子或光子来传输数据。 通过利用近红外光，DSOC 可以显着收紧数据波，从而增加地面站可以接收的数据量。

虽然数据传输速度尚未公布，但 NASA 的目标是以比太空探测器现有无线电频率高 10 到 100 倍的速度传输数据。 这一突破可以使未来的航天器，包括 SpaceX 等公司开发的航天器，能够传输更高质量的图像，甚至通过激光束进行视频流传输。

Psyche 航天器将在其两年的任务中继续展示激光技术的能力。 然而，随着航天器距离地球越来越远，主要挑战之一将是保持可靠的连接。 美国宇航局将这一壮举比作从一英里外击中移动的一毛钱，强调了未来的复杂性。

随着深空激光通信的成功验证，NASA为天基通信技术的革命性进步铺平了道路。 随着探索任务深入宇宙，激光的使用可能对于弥合天体与地球之间的遥远距离至关重要。

常见问题

什么是 DSOC？

DSOC全称Deep Space Optical Communications，是NASA开发的实验性光通信系统。 它使用近红外激光将数据从航天器传输到地球。 激光通信与无线电通信有何不同？

激光通信利用近红外光，可以实现更紧密的数据传输波。 与传统空间通信中使用的无线电频率相比，这使得地面站能够接收更多的数据。 太空激光通信的潜在影响是什么？

激光通信技术具有升级天基通信系统的潜力，使航天器能够传输更高质量的图像，甚至进行视频流。 这一突破为未来的探索任务开辟了新的可能性。 激光通信面临哪些挑战？

主要挑战之一是随着航天器进一步深入太空，保持长距离的可靠连接。 数据传输所需的精度类似于从一英里外击中移动的一毛钱，这增加了激光通信的复杂性。 激光通信会用于即将到来的太空任务吗？

虽然激光通信技术仍在开发中，但美国宇航局的成功演示鼓励在未来的太空任务中采用该技术。 像 SpaceX 这样的公司可能会考虑在其航天器中采用激光通信，以增强数据传输能力。