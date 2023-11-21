美国宇航局 (NASA) 与 Astrobotic Technologies 合作，最近将标志性的 NASA 肉丸贴花贴在游隼月球着陆器上。 这一里程碑事件在佛罗里达州肯尼迪航天中心附近的 Astrotech 太空运营设施举行，标志着朝着首次商业机器人飞往月球表面的飞行迈出了重要一步。

Astrobotic Technologies 负责向月球运送 NASA 和商业有效载荷，计划使用联合发射联盟 (ULA) 的火神火箭发射游隼着陆器。 此次发射计划在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站的 41 号发射场进行，着陆器预计将于 2024 年初降落在月球表面。

这一重大进展促使 NASA 组织了一次“机上情况”媒体电话会议，该会议将于美国东部时间 29 月 2 日下午 XNUMX 点举行。 此次会议旨在讨论将在这一历史性月球任务中运输的科学有效载荷，作为阿耳忒弥斯计划下美国宇航局商业月球有效载荷服务（CLPS）计划的一部分。

NASA 和 Astrobotic 的代表，包括高级官员和项目经理，将参加简报会。 公众将通过 NASA 官方网站上的音频流观看该活动。

游隼一号任务将携带各种科学有效载荷，为月球研究做出贡献。 这些有效载荷将瞄准月球外逸层、月球风化层的热特性、土壤中的氢丰度、磁场和辐射环境监测等区域。 通过收集这些地区的数据，美国宇航局旨在扩大我们对月球的了解并推进人类探索，为未来的任务（包括火星任务）做好准备。

这次任务标志着美国宇航局致力于建立定期向月球运送有效载荷的节奏的重要一步。 作为 CLPS 合同的一部分，NASA 与多家供应商合作，促进月球表面的定期实验、技术测试和能力演示。 到 2.6 年，这些合同的累计最高价值约为 2028 亿美元。

通过阿尔忒弥斯计划，美国宇航局的目标不仅是探索月球，还为未来的人类任务铺平道路，包括前往火星的任务。 通过与 Astrobotic Technologies 等商业合作伙伴合作，NASA 正在突破太空探索的界限，并为科学发现开辟新的可能性。

常见问题解答：

问：NASA 肉丸贴花的用途是什么？

答：NASA 肉丸贴花是代表 NASA 对特定任务或项目的参与和贡献的独特符号。

问：游隼着陆器计划何时发射？

答：“游隼”着陆器预计将于 24 年 2023 月 41 日（星期日）之前从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站的 XNUMX 号发射场发射。

问：“游隼一号”将携带哪些科学有效载荷？

答：有效载荷包括对月球外逸层、月球风化层热特性、土壤中氢丰度、磁场和辐射环境监测的调查。

问：什么是阿尔忒弥斯计划？

答：阿耳忒弥斯计划是美国宇航局的一项倡议，旨在让人类重返月球表面并在月球上建立可持续的存在，最终目标是使人类能够执行火星任务。

问：CLPS合约累计最大价值是多少？

答：到 2.6 年，CLPS 合同的累计最高价值为 2028 亿美元。

来源：

– 美国宇航局：https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis 博客：https://blogs.nasa.gov/artemis/