NASA 和 SpaceX 确定 Psyche 任务 XNUMX 月发射日期

NASA 和 SpaceX 宣布 Psyche 任务定于 12 月 XNUMX 日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射。 该任务将由猎鹰重型火箭送入太空。 该任务的主要目标是对位于火星和木星之间的独特的富含金属的小行星普赛克进行全面研究。

升空后，普赛克飞船将踏上为期六年的旅程，利用太阳能电力推进，于 2029 年抵达小行星。到达目的地后，飞船将用 26 个月的时间研究和分析普赛克小行星。 任务任务包括捕获图像、绘制小行星表面地图、收集数据以评估其化学成分，以及进行研究以了解行星的形成过程。

普赛克小行星的起源对科学家来说仍然是个谜，因此这项任务对于揭开它的秘密至关重要。 科学家推测，这颗小行星可能是星子富含金属内部的一部分，或者属于以前从未观察到的一类天体。 该任务旨在深入了解像地球这样的岩石行星是如何形成的、地球的核心是由什么构成的，以及其他岩石行星的核心是如何形成的。

此外，Psyche 航天器将携带深空光通信（DSOC）技术演示，这是在太空测试高带宽光通信的开创性项目。 该系统将用于发送和接收数据以及进行重力科学以确定小行星的旋转、摆动、质量和重力场。

巨大的小行星普赛克被认为是一块土豆形状的岩石，主要由金属组成。 它长约 144 英里，宽约 140 英里，只有在 Psyche 任务提供近距离观察时才能看到它的真实面貌。

来源：

–美国宇航局

– 太空探索技术公司