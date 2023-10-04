美国宇航局延长新视野号探索柯伊伯带天体的任务

NASA 的新视野号任务于 2006 年开始探索冥王星，现已延长五年。 该任务最初计划于 2024 年结束，但现在将继续进行，直到航天器离开彗星所在的柯伊伯带。 这一扩展允许追求新的任务目标。

从 2025 年开始，新视野号将专注于探索柯伊伯带内的天体。 该任务将在扩展的低活动模式下运行时收集太阳物理数据。 科学家的目标是识别和研究柯伊伯带天体。 如果找到合适的目标，近距离飞越是可能的。

美国宇航局科学任务理事会副局长尼古拉·福克斯强调了延长任务的重要性：“新视野号任务在我们的太阳系中具有独特的地位，可以回答有关我们日光层的重要问题，并为美国宇航局和美国宇航局的多学科科学提供非凡的机会。科学界。”

该任务的职责将转移给美国宇航局的太阳物理学和行星科学部门。 感兴趣的一个具体目标是Arrokoth，这是一个由冰体组成的柯伊伯带天体。 航天器飞越宽约 34 公里的阿罗科斯，将提供有关该物体的宝贵数据。

延长的新视野号任务将由美国宇航局行星科学和太阳物理学部门共同管理。 行星科学家艾伦·斯特恩对任务延期和收到的支持表示感谢：“我要感谢所有支持我们让美国宇航局利用新视野号宇宙飞船继续探索柯伊伯带的人——你们做到了！”

来源：

– 美国宇航局报告

– Space.com 报告