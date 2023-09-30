美国宇航局扩大新视野号航天器的多学科科学运营

美国国家航空航天局 (NASA) 宣布将其新视野号航天器的运行期限延长至本十年末。 该航天器目前获准运行至 2024 财年年底，将继续执行其任务，直至离开柯伊伯带，预计在本十年末左右离开柯伊伯带。 这一扩展将允许在航天器离开太阳系时收集太阳物理数据。

延长的任务还开启了再次飞越柯伊伯带物体的可能性，就像 2019 年成功飞越阿罗科斯一样。虽然目前范围内没有识别出物体，但如果发现这样的物体，航天器将来可能会进行近距离飞越。

这一决定是在将新地平线任务转移到美国宇航局太阳物理学部门的最初计划遭到该任务首席研究员艾伦·斯特恩的反对后做出的。 斯特恩认为，此举将阻止最初的任务团队在行星科学方面进行进一步的工作。 新的扩展任务现在将由美国宇航局的太阳物理学和行星科学部门共同管理，主要由行星科学资助。

新视野号任务的扩展允许继续探索柯伊伯带和外日光层，这是美国宇航局正在开拓的两个重要科学领域。 该航天器在太阳系中的独特位置为多学科科学提供了机会，并有助于回答有关日光层的重要问题。

然而，需要评估延长任务的预算影响，因为它可能会影响其他行星任务的研究和分析资金。 由于新视野号任务的资源分配，未来的项目可能会受到影响。

总体而言，美国宇航局决定延长新视野号航天器的运行，确保了科学探索的持续进行以及太阳系外部区域新发现的潜力。

来源：

– NASA 扩展新视野号航天器的多学科科学运营 – NASA Science

– “新视野号驶出太阳系执行太阳物理学任务” – 太空新闻