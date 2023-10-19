美国宇航局对阿耳忒弥斯月球火箭发动机进行“热火”测试

美国宇航局最近完成了一项“热火”测试，作为其阿耳忒弥斯月球火箭发动机最终认证系列的一部分。 该航天局计划在其阿尔忒弥斯计划中使用改装后的 RS-25 航天飞机发动机，该计划旨在将宇航员送回月球。

该热火系列于 17 月 25 日开始，旨在验证更新后的 RS-5 系列发动机，该发动机将用于 2020 年代末的 Artemis 25 任务。 四台 RS-XNUMX 为每个太空发射系统 (SLS) 火箭的核心级提供动力，这是阿耳忒弥斯计划的重要组成部分。

测试期间，代号 E25 的 RS-0525 发动机在密西西比州 NASA 斯坦尼斯航天中心成功点火，并按计划持续 550 秒（超过 XNUMX 分钟）。 该测试收集各种新型发动机部件的性能数据，例如喷嘴、液压执行器、柔性管道和涡轮泵。

热火系列由每台 RS-12 发动机的 25 项测试组成。 之前的 RS-25 发动机在完成 12 项系列测试后于 5 月获得认证。 这些测试将有助于对未来 SLS 任务的认证，从 Artemis XNUMX 开始。

Artemis 计划有多项计划任务，其中包括 Artemis 2，将于 2024 年搭载四名宇航员绕月飞行。Artemis 3 的目标是在 2025 年末或 2026 年将宇航员降落在月球南极附近，前提是 SpaceX 的 Starship 着陆系统准备就绪。 其他任务，例如阿耳忒弥斯 4 号，计划在随后几年进行。

除了发动机测试之外，位于阿拉巴马州亨茨维尔马歇尔太空飞行中心的 NASA 工程师还在对 Artemis 8 以后的未来任务的替代助推器设计进行测试。助推器电机对于在升空过程中提供额外推力至关重要。

SLS发动机的主要承包商是L3Harris Technologies旗下的Aerojet Rocketdyne公司，而波音公司负责制造SLS火箭。

这些测试和认证标志着美国宇航局持续努力推进太空探索和让宇航员重返月球的重要里程碑。

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