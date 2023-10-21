一组研究人员最近进行的一项研究发现，睡眠不足与肥胖之间存在潜在联系。 该研究分析了 1,000 多人的睡眠模式和体重指数 (BMI)，发现那些每晚睡眠时间持续少于 XNUMX 小时的人患肥胖症的风险较高。

肥胖长期以来被认为是一个主要的公共卫生问题，与心血管疾病和糖尿病等许多相关的健康风险有关。 然而，睡眠与肥胖之间的关系尚不清楚。 这项新研究揭示了两者之间可能存在的联系。

研究显示，与每晚睡眠七至九小时的人相比，每晚持续睡眠少于七小时的人的体重指数明显更高。 此外，研究表明，这些人更有可能养成不健康的饮食习惯，并且全天消耗更多的卡路里。

虽然睡眠不足与肥胖之间的确切机制仍在研究中，但研究人员认为，这可能是由于睡眠不足对荷尔蒙调节和食欲控制的影响所致。 此前的研究表明，睡眠不足会破坏调节饥饿感和饱腹感的激素平衡，导致食欲增加，并可能导致暴饮暴食。

这项新研究强调了充足的睡眠对于保持健康体重和预防肥胖的重要性。 这表明建立健康的睡眠习惯并优先考虑充足的睡眠可能是体重管理的关键因素。

值得注意的是，这项研究仅建立了睡眠不足与肥胖之间的相关性，还需要进一步的研究来确定因果关系和潜在机制。 然而，它提供了有关睡眠对体重管理和整体健康的潜在影响的宝贵见解。

总之，最近的研究表明睡眠不足与肥胖之间存在潜在联系。 由于荷尔蒙调节紊乱和食欲增加等因素，每晚持续睡眠少于七小时的人患肥胖症的风险可能更高。 需要进一步的研究来探索这种关系的因果关系并确定具体的机制。 尽管如此，这项研究强调了优先考虑充足睡眠对于保持健康体重和整体健康的重要性。

来源：

– Matthew Phelan，Dailymail.Com，“新研究发现睡眠不足与肥胖之间的潜在联系”