美国宇航局的朱诺探测器接近木星的卫星木卫一，捕捉到令人惊叹的图像

美国宇航局的朱诺号探测器目前绕木星运行，已经逐渐接近木星卫星木卫一，众所周知，木卫一是太阳系中火山最活跃的世界。 在第 55 次绕木星飞行时，朱诺号到达距离木卫一表面仅 7,270 英里的地方，捕捉到了一些有史以来最清晰的月球图像。

这些图像显示出黑色斑点，表明熔岩流、从月球表面升起的火山以及可能喷向太空的火山羽流。 这些视图已由专业和业余图像处理器处理，其中一些图像处理器为 NASA 或相​​关空间研究项目工作。

朱诺号任务的首席研究员斯科特·博尔顿表示，航天器将在 2024 月和 XNUMX 年 XNUMX 月的下一次飞越木卫一时更加接近木卫一。这种接近将允许进行更详细的观测和数据收集。

木卫一上强烈的火山活动是其与木星及其邻近卫星木卫二和木卫三持续引力相互作用的结果。 木卫一经历着不断的拉伸和挤压，从而导致其众多火山喷发出熔岩。

虽然木卫一本身不适合生命存在，但科学家们对探索附近的木卫二特别感兴趣。 据信木卫二的冰壳下有一片咸海，使其成为当今适合地球以外生命生存的环境的潜在候选者。

2024年，美国宇航局计划发射木卫二快艇飞船，将对木星的卫星木卫二进行详细侦察。 该探测器将调查木卫二是否拥有适合生命生存的条件。

资料来源：NASA