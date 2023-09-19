美国宇航局帕克太阳探测器在强大的太阳爆炸中幸存下来

美国宇航局的帕克太阳探测器是一艘旨在仔细研究太阳行为的航天器，最近飞越了有史以来最强大的日冕物质抛射（CME）之一，并幸存下来。 约翰·霍普金斯大学应用物理实验室发布了这次太阳事件的罕见镜头。

日冕物质抛射是超热气体或等离子体从太阳表面喷发的过程。 它可能对地球产生重大影响，包括危及卫星、扰乱通信和导航技术，甚至摧毁电网。 1989 年，一次强烈的日冕物质抛射导致加拿大魁北克大面积停电。

帕克太阳探测器配备了坚固的隔热罩，花了大约两天的时间观察日冕物质抛射，成为第一艘飞越太阳附近强大太阳爆炸的航天器。 探测器承受了强烈的辐射并毫发无伤地离开了火山喷发。

科学家们正在利用帕克太阳探测器的数据以及其他航天器和望远镜的观测数据，以更好地理解日冕物质抛射和其他空间天气现象（例如太阳耀斑）的行为。 这些知识将有助于预测和准备未来潜在的破坏性空间天气事件。

帕克太阳探测器的任务将继续进行，预计到 430,000 年，该航天器的速度将达到 3.9 英里/小时，到达距太阳 2024 万英里的范围内。这些观测结果将有助于改进对太阳抛射对地球影响的预测，从而使更好的准备和缓解策略。

[定义：日冕物质抛射（CME）——太阳表面超热气体或等离子体的喷发。]

[来源：约翰·霍普金斯大学应用物理实验室]

[来源：美国宇航局]