美国宇航局奥西里斯-雷克斯航天器携带小行星样本返回

美国宇航局的一艘航天器将于周一向地球运送迄今为止最大的小行星样本。 奥西里斯-雷克斯号宇宙飞船将投放至少一杯从小行星本努收集的碎石，标志着为期七年的任务的结束。 科学家预计将收到约 250 克的卵石和尘埃，明显多于之前的小行星采样任务。 这些样本被认为是来自早期太阳系的时间胶囊，可以帮助研究人员了解地球和生命本身的起源。

奥西里斯-雷克斯任务一路上遇到了许多挑战，包括盖子卡住导致一些样本溢出到太空中。 然而，航天器设法回收了足够的材料进行分析。 航天器访问的小行星贝努 (Bennu) 被认为含有 4.5 亿年前太阳系形成的残余物。 这项任务使科学家能够近距离研究贝努并收集有价值的数据，如果这颗小行星未来对地球构成威胁，这些数据可以帮助制定偏转策略。

样本舱将从奥西里斯-雷克斯号航天器中释放出来，然后继续探索另一颗小行星。 太空舱将进入地球大气层并降落伞进入犹他州沙漠，在那里它将被运送到美国宇航局约翰逊航天中心的一个干净实验室进行分析。 该实验室将仅限于处理本努碎石，以避免交叉污染。 NASA 计划于 12 月 XNUMX 日公开揭示这颗小行星的财富。

这次任务是美国宇航局所谓的“小行星秋季”任务的一部分，今年秋季将进行多项小行星任务。 在奥西里斯-雷克斯任务之后，另一艘名为普赛克的航天器将发射以研究一颗金属小行星。 美国宇航局的露西号航天器在开始绕木星运行的特洛伊小行星之旅之前也将遇到第一颗小行星。

资料来源：美联社

定义：

– Osiris-Rex 航天器：NASA 于 2016 年发射的航天器，目的是从小行星 Bennu 收集样本。

– Bennu：一颗于 1999 年发现的小行星，据信含有早期太阳系的遗迹。

– 小行星之秋：2020 年秋季的昵称，在此期间将进行多个小行星任务。

– NASA：国家航空航天局，美国负责国家民用太空计划的政府机构。

来源：

– 美联社：[来源链接]

– NASA：[来源链接]