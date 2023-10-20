太阳风暴警报：强烈太阳风暴事件的可能性

最近 18 月 XNUMX 日发生的太阳风暴事件让我们得以一睹地球受到日冕物质抛射 (CME) 影响时所看到的令人惊叹的极光。 然而，现在有一种可能性，一个更强烈的日冕物质抛射可能会直接飞向地球，可能在今天或明天引发一场强大的太阳风暴事件。

这些信息来自美国宇航局的太阳和日光层观测站，并由空间天气物理学家塔米莎·斯科夫博士进行了分析。 斯科夫本周分享了详细的 5 天太阳风暴预报，表明可能会出现连续的风暴。

根据斯科夫博士的说法，今天有 65% 的可能性会发生一场大型太阳风暴，而且很有可能会发生一场能够产生极光的小型风暴。 明天，有 50% 的可能性发生严重的太阳风暴，其强度可能达到 G2 级，并可能影响地球上的小型卫星、移动网络和敏感电子设备。

值得注意的是，中纬度地区的风险相对较低，今天发生小风暴的可能性为 30%，明天发生小风暴的可能性为 15%。 然而，仍应采取预防措施以确保电子设备的安全。

NASA 的太阳和日光层观测站 (SOHO) 是一颗研究太阳及其对太阳系影响的卫星。 SOHO 配备了 12 台科学仪器，捕捉太阳日冕的图像，测量其磁场和速度，并观察其周围微弱的日冕。

当我们继续监测这些太阳风暴时，如果您居住在可能受到强烈太阳活动影响的地区，及时了解最新的预报并采取必要的预防措施至关重要。

来源：

– NASA 太阳和日光层观测站 (SOHO)

– Tamitha Skov 博士，空间天气物理学家