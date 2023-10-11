美国宇航局公布有史以来最大的小行星样本收藏

美国宇航局在休斯顿约翰逊航天中心举行的一次活动中自豪地展示了其前所未有的小行星样本收集。 这些样本是奥西里斯-雷克斯号宇宙飞船在前往距离地球近 97 万公里的富含碳小行星贝努 (Bennu) 的任务中获得的。 该航天器花了三年时间收集样本，然后在上个月的飞越过程中将它们密封在胶囊中。

科学家和航天局领导人热切期待尚未打开的主样品室的揭晓。 据估计，至少已经收集了一杯岩石，超过了日本之前在小行星任务中带回的数量。 但具体数量仍未知。

来自亚利桑那大学的此次任务的首席科学家但丁·劳雷塔（Dante Lauretta）强调了检查样本的细致过程。 劳雷塔透露，黑色的灰尘和颗粒散布在房间的外缘周围，增加了这一科学发现的意义。

美国宇航局局长比尔·尼尔森表示，除了碳之外，小行星样本还含有含水粘土矿物形式的水。 这一发现增加了人们对这些样本可能为我们太阳系的组成和历史提供潜在见解的兴奋。

这些非凡的小行星样本集合代表了科学宝藏，对于增进我们对宇宙的理解具有巨大的潜力。 随着研究人员继续分析样本中所含的物质，他们希望解开我们宇宙起源的秘密，并获得有关小行星形成和演化的宝贵见解。

定义：

– Osiris-Rex 航天器：美国宇航局的航天器，旨在从小行星贝努收集样本并将其带回地球。

– Bennu：一颗富含碳的小行星，距离地球近 97 万公里。

– 含水粘土矿物：晶体结构中含有水分子的矿物。

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