美国宇航局发布木星卫星木卫一的详细图像并发现木星大气层的新特征

美国宇航局 (NASA) 公布了木星约 90 颗卫星之一木卫一的详细图像，由朱诺号探测器在最近一次飞越过程中拍摄到。 木卫一被称为太阳系中火山最活跃的世界，其表面覆盖着数百座火山。 这些火山喷发可以从地球上使用大型望远镜观察到，月球表面甚至还有熔融硅酸盐熔岩湖。

朱诺号探测器的图像展示了木卫一的旋转表面，突出显示了大片熔红色。 艾奥经历了木星和它的另外两颗卫星木卫二和木卫三之间的引力拉锯战，导致不断的拉伸和挤压。 据信这些行为与其多座火山的频繁喷发有关。 1,500 月，朱诺号将返回木卫一，在离木卫一表面仅 XNUMX 公里的更近距离处进行观测。

除了木卫一的图像之外，美国宇航局还对木星的大气层做出了突破性的发现。 利用詹姆斯·韦伯望远镜 NIRCam 的数据，研究人员在木星赤道上方发现了一股横跨 4,800 多公里的高速急流。 这股急流以每小时 515 公里的惊人速度行进，是地球上 5 级飓风持续风力的两倍。 位于木星平流层下部的这一发现揭示了木星大气层的湍流性质。

木星的图像看起来与熟悉的深橙色和奶油色色调不同。 这些图像是使用 NIRCam 和中红外仪器拍摄的，捕获的红外波长范围为 0.6 至 28 微米。 通过阻挡较亮天体的光线，天文学家能够捕捉到其周围较暗的天体。 每张图像都是使用不同的滤光片来捕获不同的波长，然后将这些图像的图层组合起来以创建最终的彩色图像。

在这些图像中，明亮的白色斑点和条纹代表浓缩对流风暴的高空云顶，而红色部分则描绘了在地球北极和南极上空延伸的极光。

来源：

– NASA（来源文章）

– 西班牙毕尔巴鄂巴斯克地区大学（Ricardo Hueso，该研究结果的主要作者）