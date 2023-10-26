美国宇航局的哈勃望远镜揭示了数百万光年外碰撞星系的惊人图像

美国宇航局 (NASA) 最近发布了一张由哈勃望远镜拍摄的令人着迷的图像，展示了距离地球约 350 亿光年的两个正在合并的星系。 这张图像充满了鲜艳的色彩和宇宙之美，让我们一睹浩瀚宇宙的动态和混乱本质。

在这张迷人的图像中，我们可以目睹两个星系相互碰撞的壮丽景象。 在这场天体之舞中，引力的作用导致了旋转气体、尘埃和无数恒星的壮观景象。 当星系碰撞时，它们的结构会发生扭曲和转变，创造出真正令人惊叹的天体奇观。

哈勃望远镜能够以如此令人惊叹的细节捕捉这样的时刻，证明了其卓越的技术及其背后敬业的科学家和工程师。 这张图片提醒我们太空探索和我们对宇宙的理解取得了令人难以置信的进步。

常见问题解答：

问：什么是星系？

答：星系是由引力束缚在一起的恒星、行星、气体、尘埃和其他天体的巨大集合。 它们有各种形状和大小，从像银河系这样的螺旋星系到不规则和椭圆形星系。

问：是什么导致星系碰撞？

答：当星系的引力将它们拉向彼此时，星系可能会发生碰撞。 这些碰撞可能是偶然相遇的结果，也可能是宇宙膨胀的结果。

问：哈勃望远镜如何拍摄图像？

答：哈勃望远镜使用其先进的光学系统捕获图像，其中包括高分辨率相机和精密仪器。 它在地球大气层上方运行，使其能够捕获清晰详细的天体图像，而不会因大气湍流而造成失真。

资料来源：美国宇航局 (https://www.nasa.gov/)