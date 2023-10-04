NASA 准备向富含金属的小行星发射 Psyche 任务

美国宇航局正在准备启动其 Psyche 任务，该任务将探索一颗富含金属的小行星。 该航天器将由 SpaceX 猎鹰重型火箭从佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心的 39A 发射场发射。 此次发射定于 12 年 2023 月 10 日上午 16:XNUMX（美国东部时间）。

该任务旨在研究位于火星和木星之间的小行星普赛克。 这颗小行星的独特之处在于它含有大量金属，不像以前主要由岩石或冰组成的小行星。 科学家认为，普赛克可能是星子内部的一部分，是岩石行星的组成部分。 通过研究普赛克，研究人员希望深入了解地球和其他类似行星的形成。

除了研究小行星本身之外，普赛克任务还将进行一项名为美国宇航局深空光通信的技术演示。 该实验将测试使用激光以更高的速率长距离传输数据。 该航天器将在前往普赛克之旅的头两年尝试高带宽光通信。

发射活动将在多个平台进行现场直播，包括 NASA TV、YouTube、X、Facebook、Twitch、Daily Motion、NASA 应用程序和该机构的网站。 发射前，NASA 将于 10 月 11 日举行任务和科学简报会，随后于 XNUMX 月 XNUMX 日举行发射前新闻发布会。

美国宇航局对即将到来的普赛克任务感到兴奋，并希望它能为我们太阳系的组成和形成提供有价值的见解。 该机构鼓励公众在社交媒体上使用#MissionToPsyche 和#AskNASA 标签来关注并参与该任务。

来源：

–美国宇航局