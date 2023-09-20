美国宇航局航天器将运送迄今为止最大的小行星样本

美国宇航局的 OSIRIS-REx 航天器将于周日将从小行星收集到的最大样本运送到地球。 经过七年的任务后，航天器将投放至少一杯从小行星本努抓取的碎石。 该样本预计重约 250 克（0.5 磅），由鹅卵石和灰尘组成，明显超过日本从另外两颗小行星带回的一茶匙左右的重量。

这次交付是太空探索的一个重要里程碑，因为没有其他国家成功回收小行星碎片。 这些保存完好的早期太阳系时间胶囊保存着有关地球和生命起源的宝贵信息。 通过研究这些小行星样本，科学家们旨在深入了解导致我们星球形成的过程。

OSIRIS-REx 航天器于 1 年开始执行耗资 2016 亿美元的任务，并于 2018 年抵达本努。它花了两年时间绕小行星飞行，寻找收集样本的最佳地点。 2020年，航天器成功降落在贝努表面，并利用真空吸走了灰尘和卵石。 由于盖子卡住，一些材料逃逸到太空中，但其余样品被固定在胶囊中。

贝努 (Bennu) 于 1999 年被发现，宽约半公里，被认为是一颗更大的小行星的遗迹。 它崎岖的黑色表面覆盖着巨石，科学家相信它拥有 4.5 亿年前太阳系形成的遗迹。 它还对地球构成潜在威胁，因为它可能足够接近，在 2182 年与我们的星球相撞。对贝努的研究将有助于我们了解必要时偏转此类小行星的潜在方法。

抵达后，样本舱将从 OSIRIS-REx 航天器中释放并降落伞进入犹他州沙漠。 然后它将被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心进行分析。 这些样本将按照严格的协议进行处理，以避免污染，并将在中心的专门实验室进行研究。

除了 OSIRIS-REx 任务外，美国宇航局还有另外两项正在进行的小行星任务。 普赛克和露西这些任务将有助于我们了解小行星的形成和成分。 美国宇航局检索和研究这些珍贵的小行星样本的能力使我们能够解开太阳系和地球生命起源的谜团。

（来源：美国宇航局、美国广播公司新闻）