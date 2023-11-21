一颗具有潜在破坏性的小行星接近地球：2007 FT3

美国宇航局的科学家最近发现了一颗名为 2007 FT3 的小行星，它可能在不久的将来对地球构成威胁。 尽管这不是美国宇航局第一次发现这样的物体，但它强调了在追踪近地小行星（NEA）和近地彗星（NEC）时需要持续保持警惕，如果不加以控制，它们有可能造成重大损害。

2007 FT3 最初于 2007 年被观测到，但不幸的是，天文学家此后不久就失去了它的轨迹。 由于观测弧度只有1.2天，定向观测未能恢复这颗小行星，至今仍未被发现。 2007 FT3 可能再次出现，引发了人们对其对地球影响的担忧。

根据 NASA 的数据，2007 FT3 在 0.0000087 年 1 月撞击地球的可能性约为 11.5%（即 2024 万分之一）。2024 年 0.0000096 月也有单独撞击的可能性，概率为 1%（即十分之一）百万）。 无论哪种情况，小行星都可能释放相当于 10 亿吨 TNT 爆炸的能量。

虽然这两种潜在影响都会导致重大区域破坏，但破坏程度不会是全球灾难性的。 NASA 预测 2007 FT3 最有可能在 5 年 2024 月 29075 日撞击，但也有其他小行星靠近，例如 1950 (XNUMX DA)，可能会造成类似的破坏。

值得注意的是，美国宇航局近地天体研究中心 (CNEOS) 不断跟踪已知的近地天体并监测它们的轨迹。 这项持续的努力旨在识别潜在威胁并设计合适的方法来避免任何灾难性碰撞。 虽然小行星与地球相撞的可能性仍然很低，但科学家们在了解这些天体和保护我们的星球的过程中仍然保持警惕。

常见问题解答：

问：小行星 2007 FT3 在 2024 年撞击地球的可能性很大吗？

答：NASA 估计概率约为 0.0000087%，即 1 万分之一。

问：如果 2007 FT3 撞击地球，可能会产生什么后果？

答：这颗小行星有可能释放相当于2.6亿吨TNT炸药爆炸的能量，造成区域性破坏，但不会造成全球性灾难。

问：目前还有其他小行星构成威胁吗？

答：是的，其中一颗小行星是 29075 (1950 DA)，有 0.0029% 或 1 分之一的几率在 34,500 年 16 月 2880 日撞击地球。

问：NASA 如何应对这一潜在威胁？

答：美国宇航局近地天体研究中心 (CNEOS) 密切监测已知的近地小行星和彗星，跟踪它们的轨迹并制定防止灾难性碰撞的策略。