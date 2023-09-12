新发现表明遥远星球上可能存在水海洋

概要：

科学家们取得了一项令人兴奋的新发现，暗示 K2-18 b 上存在水海洋，这是一颗距离地球数光年远的巨大系外行星。 虽然目前还不确定这片海洋是否能够支持生命，但这一发现为太阳系以外的宜居世界开辟了有趣的可能性。 这一发现是由剑桥大学的天文学家通过分析美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据得出的。 他们检测到行星大气中存在甲烷和二氧化碳，这表明富含氢的大气层下可能存在被海洋覆盖的表面。 研究人员还观察到一个较弱的信号，这可能表明存在二甲硫醚，这是地球上生命产生的一种分子。 然而，需要进一步观察来证实这一发现。 研究小组澄清说，K2-18 b 的大尺寸和温度可能使其适合居住，其潜在的高压冰地幔和太热的海洋。 尽管有这些警告，这一发现强调了在寻找外星生命时考虑不同的宜居环境的重要性。

定义：

– 系外行星：围绕太阳系外恒星运行的行星。

– 甲烷：一种由一个碳原子和四个氢原子组成的化合物。

– 二氧化碳：一种由一个碳原子和两个氧原子组成的无色气体。

– 二甲硫醚：海洋环境中浮游植物释放的一种分子，可能与生物活动有关。

资料来源：剑桥大学、美国宇航局

科学家们的一项新发现暗示了一颗名为 K2-18 b 的巨大系外行星上可能存在水海洋，该行星距离地球许多光年。 这一发现是在检查了美国宇航局詹姆斯韦伯太空望远镜的数据后得出的，该望远镜观察了狮子座的行星。 研究人员在 K2-18 b 的大气中检测到甲烷和二氧化碳的存在，这表明在富氢大气之下存在着海洋覆盖的表面。 然而，这一发现并不能保证这颗行星的宜居性。

研究人员还检测到一个较弱的信号，这可能表明二甲硫醚的存在，二甲硫醚是一种仅由地球上生命产生的分子。 不过这一发现还有待证实，进一步的观测将使用韦伯望远镜进行。 这颗行星的大尺寸和高温使其不太可能适合居住，其内部可能含有高压冰层和太热的海洋表面。

虽然之前已经在其他系外行星上发现了水蒸气的证据，但这一发现为了解太阳系以外的行星提供了宝贵的见解。 天文学家认为，K2-18 b 可能是一颗“Hycean”系外行星，一个可能孕育生命的海洋世界。 这些发现凸显了在寻找外星生命时需要考虑一系列宜居环境。

来源：

-剑桥大学

–美国宇航局