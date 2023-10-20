近地小行星的风险：美国宇航局的行星防御工作

美国宇航局的行星防御部门负责监测和探测可能撞击地球并造成大范围破坏的小行星。 虽然这项任务看似艰巨，但最近技术的进步使得跟踪和识别这些近地天体成为可能。

美国宇航局发布的最新信息图揭示了当前近地小行星的数量。 截至 2023 年 32,000 月，大约有 XNUMX 颗已知小行星靠近我们的星球。 探测这些小行星具有挑战性，因为它们不会发出自己的光。 相反，望远镜依靠其表面反射的阳光来发现它们。

寻找和追踪这些小行星的努力令人印象深刻，业余和专业天文学家向小行星中心（NASA 行星防御战略的中心枢纽）提交了超过 405 亿份观测数据。 然而，该信息图揭示了一个令人不安的事实：在这 32,000 颗近地小行星中，超过 10,000 颗的直径超过 140 米。 如果其中任何一个与地球相撞，它们可能会摧毁整个城市。

从破坏规模来看，2013 年袭击俄罗斯的车里雅宾斯克流星估计直径最多为 20 米。 一颗七倍大小的小行星将更具破坏性，很可能到达地面并造成大范围的破坏。 根据其撞击位置，这样的小行星可能会夺走数百万人的生命。

尽管目前还没有已知的小行星与地球相撞，但信息图中最令人震惊的统计数据是，美国宇航局的专家认为，我们只发现了不到一半的这种大小的近地小行星。 据估计，还有超过 14,000 颗 140 米宽的小行星尚未识别，还有大约 50 颗 1 公里宽的小行星。

由各种组织组成的行星防御界致力于提高我们对这些潜在威胁的了解。 该信息图提醒人们继续寻找和跟踪这些近地小行星的紧迫性。 每一项努力，包括通过信息图表传播信息，都可以帮助激励人们加入寻找这些潜在危险的天体的行列。

资料来源：今日宇宙