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科学

NASA 的每日小行星项目：帮助发现新的小行星并追踪它们

By薇琪斯塔夫罗普卢

6月 2023日，XNUMX
NASA 的每日小行星项目：帮助发现新的小行星并追踪它们

美国宇航局设立了每日小行星项目，该项目允许天文学家和天文观测者协助发现和跟踪小行星。 凭借大量的太空和地面望远镜，美国宇航局在识别和研究这些古老的太空岩石方面取得了重大进展。

为了帮助这项持续的努力，美国宇航局利用了美国宇航局资助的、位于亚利桑那大学的卡塔琳娜天空调查。 这项调查每晚都会捕获近1000张夜空图像，产生大量数据用于分析。 然而，缺乏人员来详细研究这些图像。

通过参与每日小行星项目，任何对天文学感兴趣的人都可以为 NASA 的小行星追踪工作做出贡献。 检查图像后，参与者只需单击“是”或“否”按钮即可确定是否存在小行星。 此外，如果有必要，他们可以在继续处理下一个图像之前提供评论。

在最近的更新中，美国宇航局披露了有关一颗正在逼近的小行星的信息。 指定的太空岩石小行星 2023 TG 将于 6 月 691,000 日最接近地球。在这次相遇期间，它将距离地球表面 26,006 公里。 它的飞行速度高达每小时 XNUMX 公里，比高超音速弹道导弹还要快。

值得庆幸的是，NASA 已确认小行星 2023 TG 不会构成重大威胁。 将天体归类为潜在危险天体的标准包括尺寸超过 492 英尺且距地球距离小于 7.5 万公里。 然而，这颗特殊的小行星只有 26 英尺宽，相当于一辆公共汽车的大小。

小行星 2023 TG 属于阿波罗近地小行星群，其特点是其半长轴比地球的长轴大。 这些小行星以 1862 年阿波罗小行星命名，这是卡尔·赖因穆斯 (Karl Reinmuth) 在 1930 世纪 XNUMX 年代发现的一颗巨大太空岩石。

在世界各地天文学家和天文观测者的帮助下，美国宇航局继续扩大对小行星的了解，并增强我们对这些迷人天体的了解。

来源：
– 美国宇航局：https://www.nasa.gov/
– 亚利桑那大学：https://www.arizona.edu/

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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