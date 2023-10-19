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美国宇航局的新图像显示北美上空的环形日食

By加布里埃尔博塔

19月 2023日，XNUMX
美国宇航局的新图像显示北美上空的环形日食

NASA 最近发布的一张图像展示了 14 月 XNUMX 日数百万美国人目睹日环食的令人难以置信的时刻。 这张图像是由美国宇航局深空气候观测站上的 EPIC 成像仪拍摄的，显示当月球从太阳前面经过时，地球变暗。

当月球的影子穿过地球时，就会发生日环食，为那些在正确的时间出现在正确的地点的人们创造出“火环”效应。 这次特殊的日食意义重大，因为它穿越了美国，这是自 2012 年以来从未发生过的事情。

该图像是在距地球约 1.5 万公里、位于太阳和地球之间的一个点拍摄的。 这种视角使月亮在天空中显得比实际小。 日食路径从俄勒冈州开始并向东南移动，俄勒冈州、内华达州、犹他州、新墨西哥州、德克萨斯州、加利福尼亚州部分地区、爱达荷州、科罗拉多州和亚利桑那州都可以看到。

全食阴影发生在中部夏令时间上午 11 点 58 分，只有佩戴适当眼镜的人才能看到。 观看日食时保护您的眼睛以避免受伤非常重要。

美国下一次日环食预计将于 21 年 2039 月 8 日发生，而 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日，从德克萨斯州到缅因州的天空将出现日全食。敬请留意这些令人震惊的天体事件！

来源：
– NASA 深空气候观测站上的 EPIC 成像仪
– 国家地理杂志编辑兼太空专家 Allie Yang
– 福克斯新闻数字频道的 Angelica Stabile
– 福克斯新闻生活方式

注意：不包括源文章的 URL。

By 加布里埃尔博塔

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