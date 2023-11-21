NASA 在太空通信方面的突破开辟了新领域

美国国家航空航天局 (NASA) 在远程太空通信领域取得了重大突破，利用强大的激光远距离传输数据。 Psyche 航天器最近的成功证实了这一革命性光通信系统（称为 DSOC（深空光通信））的可行性，标志着太空探索的一个重要里程碑。

在本月早些时候进行的开创性测试中，为调查小行星而发射的普赛克宇宙飞船展示了实验性光通信系统的能力。 该航天器位于近 10 万英里之外，利用近红外激光有效地接收和传输数据，预示着有史以来最远的光通信演示。

凭借这一成就，NASA 旨在克服传统射频通信的局限性，并以更高的速度实现数据传输。 长期目标是实现比目前快 10 至 100 倍的数据传输速度，将太空通信能力推向前所未有的水平。

这次成功的测试为未来的航天器任务开辟了无数的可能性。 高分辨率图像甚至流媒体功能可以通过强大的激光器传输，从而提高从太空收集的数据的质量和数量。 这一突破为更高效的探索铺平了道路，实现了更快的数据收集和与深空任务的实时通信。

DSOC 系统利用加利福尼亚州天文台发射的激光信标进行操作。 Psyche 航天器锁定激光信标，调整收发器的方向，将下行链路引导至能够解码信号的独立观测站。 这种创新方法消除了对传统基于天线的通信系统的需求，代之以先进的激光技术。

美国宇航局在远程太空通信方面取得的成就凸显了该机构致力于突破探索界限的承诺。 随着 DSOC 的成功演示，NASA 让我们离解开宇宙奥秘、征服新领域又近了一步。

常见问题解答

NASA 的光通信系统如何工作？

NASA 的光通信系统称为 DSOC（深空光通信），利用强大的激光器在太空中远距离传输和接收数据。 天文台发射的激光信标为航天器提供了锁定和定向其收发器的参考点，从而实现数据传输。

光通信相对于传统射频通信有哪些优势？

与传统射频通信相比，光通信提供明显更高的速度和更大的带宽。 这使得数据传输速度更快，从而可以传输更高质量的图像，并具有来自深空任务的潜在流媒体功能。

NASA 预计如何在未来的太空探索中利用这一突破？

NASA 的目标是利用光通信的能力来增强探索任务。 这包括实现更快的数据收集、与深空任务的实时通信以及提高太空通信的整体效率。 Psyche 航天器的成功测试标志着朝着实现这些目标迈出了重要一步。