美国宇航局设立太空技术催化剂奖以促进参与和多样性

NASA 空间技术任务理事会 (STMD) 推出了一项新举措，旨在扩大其研究人员网络，并在其早期创新和合作伙伴关系 (ESIP) 组合中培育有效的参与方法。 NASA 太空技术催化剂奖旨在表彰成功吸引代表性不足且多元化的太空技术创新者、研究人员、技术专家和企业家的个人和组织。

该计划的目标是加强推广工作，减少进入壁垒，并吸引来自不同研究人员的高质量提案。 通过促进多样性，美国宇航局希望推动空间技术的创新，从而在载人航天领域实现更好的研究、更深入的发现和成就。

获奖者每人将获得 25,000 美元，获奖者将被邀请参加在马里兰州 NASA 戈达德太空飞行中心举行的现场活动。 在本次活动中，NASA 旨在学习行业最佳实践，以吸引和建立多元化的空间技术专业人员社区。 这些知识将为美国宇航局未来的计划提供信息并培养合作潜力。

该奖项向个人、教师、导师、大学、非营利组织、企业和其他组织开放。 有兴趣的申请者需要在竞赛网站上注册并填写提交表格。 他们还必须提供参考资料并提交一段简短的视频，解释他们当前的参与方法、他们已解决的障碍，以及 NASA 的投资将如何推进他们的工作。

该机构正在寻求建立一个由 NASA 空间技术冠军组成的网络，他们将为他们的社区带来资助机会，并为 NASA 带来新想法。 通过与已经参与代表性不足群体的个人和组织合作，美国宇航局希望改善其未来的参与和能力建设工作。

有兴趣的个人和组织可以在8年2024月22日之前在线注册，并必须在2024年XNUMX月XNUMX日之前提交申请。

资料来源：NASA

定义：

– 空间技术任务理事会 (STMD)：NASA 内负责开发变革性空间技术的组织。

– 早期创新和合作伙伴关系（ESIP）：STMD 下的一个投资组合，支持和推进空间技术的早期研究和开发。

来源：

– 美国宇航局：www.spacetechcatalystprize.org