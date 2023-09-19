美国宇航局预测小行星本努有可能撞击地球，可能影响德克萨斯州大小的区域

美国宇航局科学家对小行星本努未来可能与地球相撞的可能性表示担忧，对德克萨斯州大小的地区构成潜在威胁。 Bennu 是一个近地天体 (NEO)，大约每六年经过地球一次，自 1999 年 XNUMX 月被发现以来一直在接受观测。

据专家称，本努有可能穿过“重力钥匙孔”，改变其轨迹，并使其在 2182 年与地球相撞。OSIRIS-REx 科学小组最近进行的一项研究表明，本努有 0.037% 的几率（1 分之一）撞击地球，具体取决于 2,700 年它的下一次飞越。

与 66 万年前导致恐龙灭绝的小行星相比，贝努小行星的质量和大小要小得多。 贝努宽度只有三分之一英里，大约相当于三个街区的大小。 尽管贝努体积较小，但它对地球的撞击将释放相当于 1,200 兆吨的能量，比任何人造核武器的威力强 24 倍。

近地天体研究中心的研究负责人戴维德·法诺基亚 (Davide Farnocchia) 对小行星轨迹计算的精度发表了评论。 OSIRIS-REx 数据提供了更精确的信息，使科学家能够测试其模型的极限，并准确预测 Bennu 到 2135 年的未来轨迹。

虽然本努与地球相撞的可能性被认为很低，但对这颗小行星的持续监测和进一步研究对于更好地了解其未来路径至关重要。 随着技术的进步和更多的研究，科学家们希望制定战略来减轻潜在的小行星撞击并在未来保护我们的星球。

来源：

– 标题：美国宇航局预测小行星贝努撞击地球的可能性，德克萨斯州面积

– 来源：WTAJ

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