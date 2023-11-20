从太空看地球气辉和月球的壮观景色

一张来自太空的令人惊叹的图像席卷了互联网，展示了我们地球家园的非凡美丽。 这张迷人的照片于 14 月 XNUMX 日由美国宇航局国际空间站 (ISS) 拍摄，凸显了地球迷人的“气辉”现象，月亮在上方优雅地闪耀。

气辉是指地球大气层在夜间发出的微弱光。 当大气中的分子在白天被太阳辐射激发，然后在夜间以发光的形式释放能量时，就会发生这种情况。 虽然肉眼从表面看不到它，但国际空间站上的宇航员在太空中目睹了这一空灵的奇观，并慷慨地与我们分享了他们令人惊叹的图像。

这张照片描绘了地球的气辉和月球宁静的光芒之间微妙的舞蹈。 地球的大气现象给天空涂上了柔和的绿色色调，月亮则增添了一丝优雅，以其温柔的光辉照亮了黑暗。 生动的气辉与苍白的月光形成鲜明对比，营造出真正的天体景象——宇宙奇观与宁静的融合。

这张非凡的图片不仅展示了我们星球的非凡美丽，而且还提供了了解宇宙的浩瀚和奇迹的全新视角。 它提醒我们只有从太空的有利位置才能目睹的令人惊叹的景象，激发我们的好奇心和惊奇感。

常见问题解答：

问：什么是气辉？

答：气辉是指地球大气层在夜间发出的微弱光。 当大气中的分子在白天被太阳辐射激发并随后在夜间以发光的形式释放出能量时，就会发生这种情况。

问：图像是如何拍摄的？

答：这张照片是美国宇航局国际空间站（ISS）于14月XNUMX日拍摄的。

问：从地球表面可以看到气辉吗？

答：不，肉眼从表面看不到气辉。 然而，宇航员可以从太空观察并捕捉到它。