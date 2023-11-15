在预算和时间表限制后，美国宇航局重新评估火星样本返回任务

NASA 决定重新评估其火星样本返回（MSR）计划，并开发一种将火星岩石带回地球的新方法。 这一决定是在最近的一份报告强调了该任务不断上升的成本和延误之后做出的。 NASA 官员在行星科学咨询委员会会议上宣布，MSR 工作将暂停，同时考虑替代策略。 参与该计划的三个美国宇航局中心已缩减了与该任务相关的活动。

MSR计划最初的预算提案要求949.3亿美元，但参议院拨款小组委员会仅拨款300亿美元，对缺乏详细的资助计划表示担忧。 正如小组委员会 XNUMX 月份的报告所述，未能提供这样的计划可能会导致任务被取消。

对 MSR 进行评估的独立审查委员会 (IRB) 称此次任务“高度受限且具有挑战性”。 董事会强调了不切实际的预算和进度预期，并估计该任务的整个生命周期成本将在 8 亿至 11 亿美元之间。

NASA 对该报告做出了回应，考虑为 MSR 任务采用替代架构，并组建了一个响应小组。 拟议的替代方案包括在不同日期发射着陆器和轨道器，并将轨道器的责任完全移交给欧洲航天局。 NASA MSR 项目主任 Jeff Gramling 强调需要通过评估组织复杂性、内部沟通和整体任务结构来解决报告的调查结果并确保长期成功。

尽管面临挫折，美国宇航局仍然致力于 MSR 任务，考虑到它对未来火星探索和确定这颗红色星球上是否存在生命的重要性。 火星样本的取回对于揭示火星的古代历史和回答外星生命的基本问题具有巨大的价值。

虽然可能需要比最初预期更长的时间，但美国宇航局的持续努力使我们更接近解开火星之谜，并有可能发现地球以外过去生命的证据。

常见问题

什么是火星样本返回计划？ 火星样本返回计划是美国宇航局的一项雄心勃勃的举措，旨在从火星收集岩石样本并将其带回地球进行详细分析。

为什么美国宇航局退出该计划？ 正如最近的一份报告所强调的，由于成本不断增加和延误，美国宇航局正在重新评估火星样本返回计划。 该航天局的目标是制定一种修订方法，以确保长期成功。

拟议的任务替代方案是什么？ 一种替代方案是在不同的日期发射着陆器和轨道器。 另一项建议是将轨道飞行器的责任转移给欧洲航天局。 这些选项旨在解决成本和复杂性问题。

任务会被取消吗？ 如果美国宇航局未能按照参议院拨款小组委员会的指示提供详细的资助计划，该任务可能会面临取消。 然而，美国宇航局仍然致力于火星样本返回任务及其在未来火星探索中的重要性。

使命的意义何在？ 火星样本返回任务具有巨大的科学价值，因为它可以为了解火星的古代历史和地球以外生命的潜在存在提供重要的见解。 它还在美国宇航局未来人类探索红色星球的计划中发挥着至关重要的作用。