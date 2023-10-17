太阳物理学大年：庆祝太阳科学和太阳的影响

美国宇航局最近宣布启动太阳物理学大年，这是一场全球性的太阳科学庆祝活动，以及太阳对地球和整个太阳系的不可思议的影响。 “大年”概念最初由观鸟者推广，鼓励参与者在一年内观察和研究尽可能多的不同种类的鸟类。 现在，美国宇航局正在挑战爱好者们对我们自己的恒星太阳做同样的事情。

太阳物理学大年计划于 2023 年 2024 月至 XNUMX 年 XNUMX 月举行，为个人提供了参与各种太阳科学活动的机会，包括观看日食、目睹令人惊叹的极光以及参与公民科学项目。 美国航天局邀请所有有兴趣探索太阳物理学的科学、艺术和纯粹之美的人们参与这一激动人心的计划。

为了团结整个太阳物理学界的集体努力，美国宇航局创建了一个标识符和风格指南，参与者可以用它来展示他们对太阳物理学大年的支持。 通过利用这些资源，个人可以为这一全球庆典的凝聚力品牌做出贡献。

对恒星及其与太阳系相互作用的研究被称为太阳物理学。 通过深入研究这个迷人的领域，科学家们不仅获得了对太阳本身的宝贵见解，还获得了对太阳对地球和周围行星的深远影响的宝贵见解。 太阳物理学大年旨在普及这一重要的研究领域，并加深对太阳影响的认识。

因此，无论您是经验丰富的科学家、有抱负的天文学家，还是只是对宇宙奇观着迷，都可以与 NASA 一起庆祝太阳物理学大年，探索我们非凡恒星的迷人科学、艺术和美丽。

来源：

–美国宇航局

– 活薄荷