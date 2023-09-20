美国宇航局将成像光谱仪移交给行星，以便集成到唐纳雀卫星上

美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 已将成像光谱仪移交给美国地球成像公司 Planet，用于集成到 Tanager 1 高光谱卫星上。 这一里程碑标志着碳绘图联盟迈出了重要一步，该联盟旨在更好地了解全球甲烷和二氧化碳排放量。

喷气推进实验室开发的成像光谱仪将在检测、精确定位和量化甲烷和二氧化碳的点源排放方面发挥至关重要的作用。 它将提供有价值的数据来支持联盟的使命。

作为对联盟承诺的一部分，Planet 正在积极致力于建造和发射两颗高光谱卫星：Tanager 1 和 Tanager 2。Tanager 1 预计将于 2024 年准备好发射。

此外，Planet 正在推进其鹈鹕计划。 第一个技术演示 TD1 已完全构建完毕，并将于今年晚些时候推出。 TD1的主要目标是在轨道环境中测试卫星平台和操作系统。 从 TD1 中吸取的经验教训将为 Pelican 和 Tanager 卫星的未来迭代提供参考。

Planet 还积极与用户合作开展早期访问计划 (EAP)，以了解高光谱数据如何为各个组织提供最大价值。 通过利用与 Rendered.ai 合作开发的合成数据，Planet 旨在收集全面的市场反馈，并确定未来高光谱数据的创新应用和用例。

通过将成像光谱仪集成到 Tanager 1 卫星上，NASA 和 Planet 正在朝着更有效地监测和了解温室气体排放的共同目标迈进。 此次合作将为更好的气候变化分析和缓解努力铺平道路。

来源：

– 美国宇航局喷气推进实验室

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