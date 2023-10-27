NISAR 将彻底改变对生态系统对碳循环和气候变化影响的理解

NASA 和印度空间研究组织 (ISRO) 正在合作开展 NISAR 雷达卫星任务，计划于 2024 年初发射。这项开创性的任务旨在为地球森林和湿地的变化对全球碳循环和湿地的影响提供宝贵的见解。气候变化。

NISAR 的先进雷达系统将扫描地球几乎每一寸陆地和冰面，每 12 天收集两次数据。 如此大量的数据将使研究人员能够更好地理解森林和湿地的两个关键功能：碳的吸收和释放。 森林将碳储存在树木中，而湿地则将碳储存在有机土壤层中。 这些生态系统的破坏会加速二氧化碳和甲烷向大气中的释放，从而加剧气候变化。

NISAR 的主要目标是跟踪全球范围内土地覆盖的变化，使研究人员能够分析其对碳循环的影响。 通过了解碳如何在大气、陆地、海洋和生物之间移动，科学家将获得有关气候变化复杂动态的重要知识。

NISAR 上的创新雷达技术将为地球陆地和冰提供全面、可靠的观测，为了解这些生态系统如何随时间变化提供更广阔的视角。 这对于监测森林砍伐特别有价值，森林砍伐占人为温室气体排放的很大一部分。 NISAR 的 L 波段雷达收集的数据将穿透森林树冠，从树干和下面的地面反射。 通过分析反射信号，研究人员可以非常准确地估计森林密度。

此外，NISAR 的数据将揭示森林和湿地变化背后的原因，例如疾病、人类活动或火灾。 随着各国努力采取可持续做法减少碳排放，这些知识将加强打击森林砍伐和森林退化的努力。

此外，该任务的雷达技术将有助于监测湿地洪水，这是碳循环的一个关键因素。 湿地包含各种类型的生态系统，土壤中含有大量碳。 当湿地洪水泛滥时，细菌会分解有机物，将甲烷释放到大气中。 相反，当湿地干燥时，暴露的碳与氧气发生反应，产生二氧化碳。 了解这些过程对于管理湿地环境和减少温室气体排放至关重要。

NISAR 于 2024 年启动，预示着研究生态系统与全球碳循环之间相互作用的新时代。 通过其全面的监测能力，该任务将为应对气候变化和促进可持续的环境实践提供有价值的信息。

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常见问题

问：什么是 NISAR？



答：NISAR 代表 NASA-ISRO 合成孔径雷达 (SAR) 卫星任务。 这是美国宇航局和印度空间研究组织的联合任务，旨在研究地球生态系统的变化及其对全球碳循环和气候变化的影响。

问：NISAR 将如何收集数据？



答：NISAR 将使用先进的雷达系统扫描几乎所有地球陆地和冰面。 它将每 12 天收集两次数据，提供这些生态系统的详细和全面的覆盖。

问：NISAR 将帮助研究人员了解什么？



答：NISAR 将帮助研究人员了解森林和湿地如何捕获和释放碳，这是与碳循环相关的两个关键功能。 这种理解对于理解这些生态系统对气候变化的影响至关重要。

问：NISAR 将如何监测森林砍伐？



答：NISAR 的雷达技术将穿透森林冠层，使研究人员能够估计森林密度并跟踪土地覆盖的变化。 这将为了解森林砍伐模式及其对碳循环的影响提供有价值的见解。

问：NISAR 在湿地研究中将发挥什么作用？



答：NISAR 将监测影响碳循环的湿地洪水。 通过了解湿地释放甲烷和二氧化碳的过程，研究人员可以更好地管理这些生态系统并减少温室气体排放。

问：NISAR 将如何有利于应对气候变化的努力？



答：NISAR 的数据将增强我们对生态系统、碳循环和气候变化之间复杂相互作用的理解。 这些知识将为可持续环境实践提供信息，并有助于减少碳排放。