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NASA 邀请公众参加 Psyche 航天器发射前的虚拟活动

By薇琪斯塔夫罗普卢

4月 2023日，XNUMX
NASA 邀请公众参加 Psyche 航天器发射前的虚拟活动

美国宇航局正在准备发射其 Psyche 航天器，该航天器将执行一项任务，研究位于火星和木星之间主小行星带外部的一颗富含金属的小行星。 该航天器将为行星核心和地球本身的形成提供宝贵的见解。

Psyche 飞船计划于美国东部时间 10 月 16 日星期四上午 12 点 39 分搭乘 SpaceX 猎鹰重型火箭从 NASA 佛罗里达州肯尼迪航天中心的 XNUMXA 发射场升空。 除了主要任务外，该航天器还将进行名为深空光通信（DSOC）的技术演示，该演示将首次测试月球以外的激光通信。

为了让公众参与这一激动人心的任务，美国宇航局邀请个人参与虚拟活动。 通过注册为虚拟访客，参与者将可以访问精选资源、日程更改以及直接发送到他们的电子邮件收件箱的特定任务信息。 作为特别的纪念品，虚拟客人将在每次活动后收到“虚拟客人护照”的纪念印章。

现场发射直播将于美国东部时间 9 月 30 日星期四上午 12:XNUMX 开始，可在各种平台上观看，包括 YouTube、X、Facebook、Twitch、Daily Motion、NASA 应用程序、www.nasa.gov/nasatv、和 NASA 的超高清频道。

此次任务为公众提供了参与 NASA 科学探索和发现的绝佳机会。 通过虚拟访问和信息资源，个人可以了解最新进展并见证 Psyche 航天器的壮观发射。 这是一个扩大我们对行星形成和地球奥秘的了解的机会。

有关 Psyche 任务的更多信息，请访问 NASA 网站。

来源：
– “星子”的定义 – NASA 术语表
– “激光通信”的定义 – NASA JPL 术语表
– 来源文章：NASA 邀请公众参加 Psyche 任务发射前的活动。 （美国宇航局）

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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