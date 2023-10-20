逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

NASA 第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会重点关注推进空间科学和探索

By罗伯特·安德鲁

20月 2023日，XNUMX
NASA 第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会重点关注推进空间科学和探索

NASA 邀请媒体代表参加第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会，该研讨会将于 25 月 27 日至 XNUMX 日星期三至星期五在亨茨维尔的阿拉巴马大学举行。 今年的主题是“推进太空：从近地轨道到月球及更远的距离”，研讨会将邀请来自政府、工业界和学术界的演讲者，讨论空间科学和探索领域的最新发展、未来机遇和挑战。

NASA 的参与者中，局长比尔·尼尔森 (Bill Nelson) 将在 25 月 703 日的颁奖午宴上发表讲话。午宴还将包括有关载人着陆系统的讨论。 有兴趣与尼尔森局长交谈的媒体可以通过 [email protected] 联系 Jackie McGuinness。 有兴趣参加研讨会的媒体成员必须通过 [email protected] 或 866-0021-XNUMX 联系美国宇航学会执行董事 Jim Way 以获得证书。

该活动将以美国宇航局马歇尔太空飞行中心代理主任约瑟夫·佩尔弗里（Joseph Pelfrey）的开幕致辞开始，他还将在周三上午主持阿耳忒弥斯小组讨论。 马歇尔太空飞行中心的其他演讲者包括航空航天工程师 Shane Canerday； 约翰·霍尼卡特，太空发射系统项目经理； Dayna Ise，科学技术办公室副主任； Mallory James，航空航天工程师； Mary Beth Koelbl，工程局局长； Jason Turpin，Propulsion 高级技术负责人； 丽莎·沃森-摩根，人类着陆系统项目经理。

有关研讨会和完整议程的更多信息，请访问 astronautical.org/events/vbs。

资料来源：美国宇航局美通社

By 罗伯特·安德鲁

相关帖子

科学

猎户座流星雨：一场壮观的天象事件

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔
科学

南极海冰创历史新低，对全球造成威胁

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔
科学

太空生命科学研究：探索国际空间站上的未知世界

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

猎户座流星雨：一场壮观的天象事件

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

南极海冰创历史新低，对全球造成威胁

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

太空生命科学研究：探索国际空间站上的未知世界

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

双黑洞可能比之前认为的更稳定

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论