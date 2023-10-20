NASA 第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会重点关注推进空间科学和探索

NASA 邀请媒体代表参加第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会，该研讨会将于 25 月 27 日至 XNUMX 日星期三至星期五在亨茨维尔的阿拉巴马大学举行。 今年的主题是“推进太空：从近地轨道到月球及更远的距离”，研讨会将邀请来自政府、工业界和学术界的演讲者，讨论空间科学和探索领域的最新发展、未来机遇和挑战。

NASA 的参与者中，局长比尔·尼尔森 (Bill Nelson) 将在 25 月 703 日的颁奖午宴上发表讲话。午宴还将包括有关载人着陆系统的讨论。 有兴趣与尼尔森局长交谈的媒体可以通过 [email protected] 联系 Jackie McGuinness。 有兴趣参加研讨会的媒体成员必须通过 [email protected] 或 866-0021-XNUMX 联系美国宇航学会执行董事 Jim Way 以获得证书。

该活动将以美国宇航局马歇尔太空飞行中心代理主任约瑟夫·佩尔弗里（Joseph Pelfrey）的开幕致辞开始，他还将在周三上午主持阿耳忒弥斯小组讨论。 马歇尔太空飞行中心的其他演讲者包括航空航天工程师 Shane Canerday； 约翰·霍尼卡特，太空发射系统项目经理； Dayna Ise，科学技术办公室副主任； Mallory James，航空航天工程师； Mary Beth Koelbl，工程局局长； Jason Turpin，Propulsion 高级技术负责人； 丽莎·沃森-摩根，人类着陆系统项目经理。

有关研讨会和完整议程的更多信息，请访问 astronautical.org/events/vbs。

资料来源：美国宇航局美通社