美国宇航局邀请每个人将自己的名字发送到木星的卫星欧罗巴

美国国家航空航天局 (NASA) 为太空爱好者提供了一个绝佳的机会，将他们的名字刻在欧罗巴快船太空探测器上的微芯片上。 该航天器计划在未来五年内进入木星周围的轨道，主要目标是探索木卫二，这是这颗气态巨星的迷人卫星之一，寻找适宜居住的迹象。 科学家推测木卫二的外层下方可能存在海洋。

虽然这一举措看似新颖，但美国宇航局有着吸引公众并邀请他们积极参与各种太空任务的悠久传统。 1995年，根据一名19岁女孩的建议，第一艘火星探测器Sojourner以12世纪女权活动家Sojourner Truth命名。 另一个例子包括一张带有数千个签名的迷你 DVD，它是通过卡西尼-惠更斯号探测器发送到土星的。

欧罗巴快艇任务希望为未来的欧罗巴任务寻找潜在的着陆点。 它将花费两年时间测量背向木星的一侧，并再花费两年时间测量面向气态巨星的一侧。 在其任务结束时，航天器将故意与木星的其他卫星之一木卫三相撞。

迄今为止，已有超过 840,000 个名字被提交纳入微芯片，个人仍有机会在 31 月 XNUMX 日截止日期之前添加自己的名字。 感兴趣的个人只需访问 NASA 网站 europa.nasa.gov 并注册即可参与。 此外，欧罗巴快艇还将搭载一首由美国桂冠诗人阿达·利蒙创作的题为《赞美神秘：一首献给欧罗巴的诗》的特别诗。

将名字送入太空象征着人类不屈不挠的好奇心和我们对探索地球之外的坚定不移的渴望。 当欧罗巴快船踏上其史诗般的旅程时，它将承载着成千上万人的渴望和梦想，他们都渴望在浩瀚的宇宙中留下自己的印记。

常见问题

1. 任何人都可以参与这项活动吗？

绝对地！ 这项倡议向所有人开放，允许任何人将自己的名字发送到木星的卫星木卫二。

2. 提交姓名的截止日期是什么时候？

提交姓名的截止日期是 31 月 XNUMX 日。

3. Europa Clipper 还将携带哪些其他物品？

除了名字之外，飞船还将携带一首由美国桂冠诗人艾达·利蒙创作的诗《神秘的礼赞：献给欧罗巴的诗》。

4. 欧罗巴快船任务的目的是什么？

欧罗巴快船任务的主要目标是探索欧罗巴并寻找宜居迹象，并为未来的月球任务确定潜在的着陆点。

5. 到目前为止，已经收集了多少个名字？

Europa Clipper 任务已经收集了超过 840,000 个名字。