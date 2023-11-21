NASA EMIT 仪器的新视角：绘制甲烷点源图

2022 年 750 月，NASA 启动了地球表面矿物尘埃源调查 (EMIT) 仪器，其主要任务是绘制干旱地区关键矿物的地图，并研究扬尘对气候的影响。 然而，突破性的新研究表明，EMIT 有能力检测和识别超过 XNUMX 种温室气体的点源排放，其中包括甲烷，这是一种导致气候变化的强效温室气体。

此前，甲烷检测仪器主要部署在低空飞行的飞机上。 虽然这些仪器具有更高的灵敏度，但它们的覆盖范围和观察持续时间有限。 它们通常还被认为距离太远、风险较大或成本高昂，不适合广泛部署。 另一方面，EMIT 在国际空间站运行，使其能够从更高的有利位置观察覆盖更大区域的甲烷羽流。

EMIT 的成像光谱仪捕获地球表面 50 英里 x 50 英里的图像，称为“场景”。 在运行的前 30 天内，该仪器检测到了通常在空中活动中观察到的 60% 至 80% 的甲烷羽流。 这一非凡的能力为识别大型和小型甲烷源提供了新的可能性，包括对甲烷排放量贡献不成比例的“超级排放源”。

甲烷点源的识别对于应对气候变化至关重要。 甲烷吸收热量的效率比二氧化碳高出 80 倍，这使其成为全球变暖的一个重要因素。 通过查明甲烷的具体来源，科学家可以制定有针对性的策略来减少排放并减轻气候变化的影响。

最近利用 EMIT 甲烷检测数据进行的研究进一步凸显了该仪器在其主要任务之外的潜力。 这种卓越的能力超出了预期，并展示了投资创新技术的重要性，这些技术使我们能够全面了解地球的气候。

常见问题解答：

问：什么是 EMIT？

答：EMIT 代表地球表面矿物尘埃源调查，这是 NASA 于 2022 年 XNUMX 月推出的仪器，用于绘制干旱地区的关键矿物图并研究灰尘对气候的影响。

问：EMIT 如何检测甲烷排放量？

答：EMIT 利用国际空间站上的成像光谱仪来观察地球表面的甲烷羽流，从而识别甲烷排放的点源。

问：为什么识别甲烷来源很重要？

答：甲烷是一种强效温室气体，会导致全球变暖。 确定甲烷的具体来源使科学家能够制定有针对性的战略来减少排放和缓解气候变化。

问：EMIT 的能力与传统甲烷检测仪器相比如何？

答：虽然飞机上部署的仪器具有更高的灵敏度，但 EMIT 的更高有利位置和更大的覆盖范围使其能够检测大量甲烷羽流并更有效地识别点源。