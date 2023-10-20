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从太空观看日环食的壮丽景色

By罗伯特·安德鲁

20月 2023日，XNUMX
从太空观看日环食的壮丽景色

NASA 发布了 14 年 2023 月 1.5 日发生的日环食的壮观图像。该图像由深空气候观测站 (DSCOVR) 上的地球多色成像相机 (EPIC) 拍摄，该观测站位于约 XNUMX 万英里外来自地球。 该图像显示月食期间月球的阴影掠过北美。

当月球距离地球最远或接近时，在天空中显得较小并且没有完全覆盖太阳的圆盘时，就会发生日环食。 这会产生“火环”效果，太阳的边缘可见为发光的红环。

EPIC 相机是 DSCOVR 上的三台仪器之一，可定期捕捉地球的全盘图像。 NASA 发布的这张快照拍摄于中部时间 11 月 58 日上午 14 点 XNUMX 分，当时德克萨斯州中部的月食达到顶峰。 巨大的阴影表明，在非洲大陆更广阔的地区，太阳仍然被部分遮挡。

DSCOVR 位于地球-太阳 L1 拉格朗日点，这是地球和太阳之间的引力平衡区域。 这一战略位置使 DSCOVR 能够提供监测陆地和太空天气的关键数据，包括在太阳风暴到达地球之前及早发现它们。 詹姆斯·韦伯太空望远镜也驻扎在拉格朗日点，但位于 L2 的另一侧。

虽然下一次日环食预计将于 21 年 2039 月 8 日发生，但日全食的发生时间要早得多，即 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日。这一事件将使从美国德克萨斯州到缅因州的天空变暗。

来源：
–美国宇航局
– 深空气候观测站（DSCOVR）
– 地球多色成像相机（EPIC）

By 罗伯特·安德鲁

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