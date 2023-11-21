通信新突破：激光束发出信号一千万英里

科学家们取得了突破性的成就，使用激光束成功地将通信信号传输到 10 万英里的距离。 这一成就标志着深空通信领域的一个重要里程碑，并将彻底改变航天器的通信方式。

NASA 的深空光通信 (DSOC) 实验成功地通过激光向月球以外发送数据，超出了所有人的预期。 测试数据从距离地球约 40 倍月球距离的 Pysche 航天器传输到加州理工学院帕洛玛天文台的海尔望远镜。

此次演示代表了光通信的最广泛利用，展示了太空中高速数据传输的潜力。 DSOC 实验旨在证明传输速率比当前航天器使用的射频系统快 10 至 100 倍。

通过利用激光技术的力量，这一突破为增强深空任务期间的通信能力铺平了道路。 当 Psyche 航天器前往火星和木星之间的小行星带时，该系统能够向地球发送高带宽测试数据，这是提高数据传输效率的一个有前途的一步。

DSOC 技术的成功“曙光”为激光通信系统的可行性和潜力提供了宝贵的见解。 随着进一步的进步，这项技术有可能改变太空探索，实现任务和地球之间更快、更高效的数据传输。

常见问题解答：

问：激光束传输多远？

答：激光束的传输距离达 10 万英里。

问：DSOC实验的目的是什么？

答：DSOC 实验旨在证明数据传输速率比当前航天器使用的射频系统快 10 到 100 倍。

问：太空中基于激光的通信系统有哪些潜在好处？

答：基于激光的通信系统具有提高数据传输效率的潜力，可以在深空探索期间实现任务与地球之间更快、更高效的通信。