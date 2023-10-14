罕见的日环食将在本周末为天空增光添彩

本周末，西半球的天文爱好者将有机会目睹令人惊叹的日环食，即所谓的“火环”现象。 与我们很快就有机会观测到的日全食不同，日环食发生在月球位于太阳前方、阻挡太阳光线并在月球周围产生环形光芒时。

美国宇航局太阳物理学研究和分析负责人帕特里克·科恩解释说，在日环食期间，月亮在天空中显得较小，因为它位于距离地球最远的点，即远地点。 因此，月球并没有完全覆盖太阳的圆盘； 相反，它滑过中心，留下一圈迷人的明亮光环。

尽管东海岸看不到日环食，但美国本土的大多数州以及夏威夷和阿拉斯加的部分地区将经历日偏食。 当月亮似乎从太阳边缘“咬”出来时，就会发生这种偏食。 咬合的大小取决于观察者与日食路径的接近程度。

观测日食时，优先考虑安全至关重要。 科恩强调，在没有适当保护的情况下直视太阳会对眼睛造成严重伤害。 强烈建议使用专门的太阳观察眼镜来直接观察。 这些眼镜可以从公共图书馆、博物馆或其他来源获得。 在没有太阳观测眼镜的情况下，观看者可以用一张纸制作一个针孔相机，或者用手指制作一个小孔来投影日食的图像。 体验这一事件的另一种独特方式是站在树下，树叶之间的间隙创造出令人着迷的迷你日食展示。

令人兴奋的是，这次日环食是北美地区有机会目睹的两次日食中的第一次。 下一次重要的日食计划于明年四月举行，并且与即将发生的事件有所不同。

来源：

——美国宇航局专家帕特里克·科恩关于日环食的研究。