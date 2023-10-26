美国宇航局欧罗巴快艇任务探索木星的神秘卫星

美国国家航空航天局 (NASA) 执行了一项开创性的任务，探索木星的冰冷卫星欧罗巴。 木卫二快艇任务旨在通过木星周围的极端辐射环境来评估月球的宜居性。 为了保护航天器上的敏感电子仪器，美国宇航局的工程师开发了一种创新的解决方案。

NASA 没有单独屏蔽每个组件，这会增加航天器的重量和成本，而是建造了一个近一厘米厚的铝制拱顶。 该拱顶充当保护罩，将辐射水平降低到电子设备可接受的限度。 金库的成功关闭标志着任务发展的一个重要里程碑。

“金库的关闭意味着我们已经将所有必要的组件安全就位。 我们现在已经准备好继续前进，”南加州 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 欧罗巴快艇飞行系统副经理肯德拉·肖特 (Kendra Short) 说道。

木星的磁场比地球强 20,000 倍，它拥有一个快速旋转的核心，可以产生强大的辐射带。 这些辐射带甚至比地球的范艾伦辐射带还要强，能够捕获高能粒子。 欧罗巴快艇航天器必须承受这些粒子的持续轰击，这些粒子有可能破坏船上的电气设备。

该航天器将绕木星本身运行，而不是进入木卫二周围的停车轨道。 通过远离气态巨行星及其辐射带，航天器可以安全地接近木卫二，在整个任务过程中进行一系列飞越。 这种战略方法使科学家能够仔细研究月球神秘的表面并收集重要数据。

木卫二快艇任务计划于 2024 年 XNUMX 月发射。随着 NASA 开创探索天体的新方法，这项非凡的任务有望解开木卫二的秘密，并为我们太阳系内外星生命的潜力提供进一步的见解。

常见问题

1. 为什么 NASA 为欧罗巴快船任务建造了一个避难所？

美国宇航局建造了一个金库，以保护欧罗巴快船飞船上的敏感电子仪器免受木星周围极端辐射环境的影响。 该保险库将辐射水平降低到可接受的限度，从而保护电子设备。

2. 木星磁场如何影响欧罗巴快船任务？

木星的磁场比地球磁场强20,000倍，产生强大的辐射带。 航天器必须承受这些带中捕获的高能粒子的持续轰击，这可能会干扰电气设备。

3. 为什么欧罗巴快艇航天器绕木星运行而不是进入欧罗巴周围的停车轨道？

该航天器没有进入木卫二周围的停车轨道，而是绕木星本身运行。 通过远离木星及其辐射带，航天器可以在任务过程中的一系列飞越过程中安全地接近木卫二进行更仔细的研究。

4. 欧罗巴快船任务计划何时发射？

Europa Clipper 任务目前计划于 2024 年 XNUMX 月发射。