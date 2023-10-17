由于国际空间站冷却剂泄漏，美国宇航局推迟太空行走

由于国际空间站（ISS）俄罗斯部分最近发生冷却剂泄漏，美国宇航局官员决定推迟一项预定的太空行走。 这次太空行走原计划于 19 月 2023 日星期四举行，现在将于 XNUMX 年晚些时候进行，因为美国宇航局 (NASA) 和俄罗斯联邦航天局 (Roscosmos) 都在继续调查泄漏原因。

国际空间站使用的冷却剂是氨，如果穿着宇航服的宇航员距离很近，则需要额外的净化程序。 俄罗斯瑙卡科学舱的泄漏事件发生于9月XNUMX日，但于同一天停止。 这是俄罗斯国际空间站设备去年第三次发生氨泄漏。

Roscosmos 计划于 25 月 13 日进行自己的太空行走，以仔细检查 Rassvet 模块上一个已使用 XNUMX 年的重新安置的散热器，该散热器似乎是最新泄漏的根源。 虽然冷却剂对机组人员无毒或无害，但专家们正在努力防止任何微量物质进入内部系统并随着时间的推移导致设备退化。

美国宇航局推迟的太空行走旨在执行小型维护任务。 美国宇航局的宇航员洛拉·奥哈拉和欧洲航天局的宇航员安德烈亚斯·摩根森将从国际空间站外部收集样本，以寻找微生物并更换高清相机等任务。 这项工作的具体日期将在稍后确定。

幸运的是，NASA安排的第二次太空行走，即30月XNUMX日的全女性太空行走，仍按计划如期进行。 奥哈拉将与美国宇航局宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 一起拆除有故障的电子箱，并更换空间站太阳能电池阵列之一所需的轴承。

据俄罗斯称，国际空间站前两次氨泄漏都是由微流星体撞击造成的。 2022 年 2023 月，第一次泄漏非常严重，以至于联盟号飞船的船员不得不重新分配到替代联盟号飞船上。 经过几次航天器运输才解决了这个问题，导致宇航员在国际空间站停留了一年，而不是原定的六个月。 XNUMX 年 XNUMX 月，俄罗斯进步号货运飞船也经历了氨泄漏。

来源：

– NASA 官员博客文章