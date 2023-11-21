NASA 新任务 PACE 全面融入气候科学创新

NASA 的浮游生物、气溶胶、云和海洋生态系统 (PACE) 航天器已完成从马里兰州 NASA 戈达德太空飞行中心到佛罗里达州 Astrotech 航天器运营设施的旅程。 工程师和技术人员热切等待PACE的到来，准备地面设备进行卸载和处理。 随后，该航天器将进行加油和最终封装，预计于 2024 年初发射。

PACE 即将搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭执行任务，重点是调查海洋与大气之间错综复杂的关系。 通过研究这两种成分之间的二氧化碳交换，该任务旨在增强美国宇航局对海洋生物学、大气气溶胶、空气质量和气候的了解。 凭借二十多年的全球卫星观测经验，PACE 代表了 NASA 在探索地球生态系统方面取得的重大进展。

PACE 项目由 NASA 戈达德太空飞行中心管理，在扩大我们对气候科学的理解方面发挥着至关重要的作用。 该任务符合美国宇航局收集关键数据以应对气候变化及其对地球影响的承诺。 通过全面研究海洋和大气的相互作用，PACE 有潜力加深我们对二氧化碳动态的了解，并为气候监测和建模提供有价值的信息。

常见问题解答（FAQ）：

问：PACE 代表什么？

答：PACE 代表浮游生物、气溶胶、云和海洋生态系统。

问：PACE 计划何时推出？

答：PACE 计划于 2024 年初推出。

问：PACE 任务的作用是什么？

答：该任务旨在更好地了解海洋和大气之间的二氧化碳交换，改进海洋生物学和大气气溶胶观测，并研究空气质量和气候相关测量。

问：PACE 项目在哪里管理？

答：PACE 项目由 NASA 戈达德太空飞行中心管理。

问：哪个机构负责管理 PACE 任务的发射服务？

答：PACE 任务的发射服务由位于肯尼迪航天中心的 NASA 发射服务计划管理。

资料来源：NASA，取自 https://phys.org/